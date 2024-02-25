Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde korkutan deprem

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Şubat 2024 20:05 - Güncelleme: 25 Şubat 2024 20:06 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Çin'de bugün yaşanan iki büyük depremin ardından bu kez Endonezya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Endonezya, 5,6 büyüklüğünde depremle sallandı.