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    • Haberler > Dünya > Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde korkutan deprem

    Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde korkutan deprem

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Endonezya&#039;da 5.6 büyüklüğünde korkutan deprem

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Çin'de bugün yaşanan iki büyük depremin ardından bu kez Endonezya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Endonezya, 5,6 büyüklüğünde depremle sallandı.

    Yurt içi ve yurt dışında yaşanan üst üste yaşanan depremler korkutmaya devam ediyor. Çin'de bugün yaşanan 5,8 ve 5,3'lük depremlerin ardından bu kez Endonezya korkutan bir depremle sallandı.

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS), verilerine göre Endonezya'da 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi. USGS'ye göre depremin merkez üssü Batı Cava eyaletinde bulunan kıyı kenti Pelabuhanratu açıkları.

    5,6 büyüklüğündeki deprem yerin 37,2 kilometre derinliğinde kaydedildİ. Can veya mal kaybı bildirilmeyen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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