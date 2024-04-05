Kandilli'den ilk veriler! Kahramanmaraş'ta deprem oldu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Nisan 2024 11:06 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 12:25 - Güncelleme:

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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 10.46'da Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 2.4 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssü ise Göksun. Kentte saat 12.13'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.