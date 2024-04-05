Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Kandilli'den ilk veriler! Kahramanmaraş'ta deprem oldu

Kandilli'den ilk veriler! Kahramanmaraş'ta deprem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kandilli&#039;den ilk veriler! Kahramanmaraş&#039;ta deprem oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 10.46'da Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 2.4 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssü ise Göksun. Kentte saat 12.13'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın bir kez daha sallandığını duyurdu.

Kandilli'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre korkutan deprem saat 10.46'da meydana geldi. 

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2.4 kilometre derinlikte gerçekleşen 3.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Göksun olduğu bildirildi.

Yine Kandili Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş, saat 12.13'te 3.4 büyüklüğündeki bir depremle daha sallandı.

Merkez üssü Elbistan olan depremin derinliği ise 1.7 kilometre.

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Metro Kadir Gecesi'nde sabaha kadar çalışacak İstanbul gece metrosuKiracı, ev sahibini öldürdü: Evden çıkarılmak istendiği için cinayet işlediğini iddia etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı! Polis, göstericilere 'usule uygun' şekilde müdahale etti - GündemDEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı!Nevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadı - GündemNevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadıBursa'da akılalmaz olay! Şakayı beğenmedi, arkadaşını karnından bıçakladı! - GündemBir şaka yaptı, hayatı karardı! Şimdi ölümün pençesinde...Türkiye'de nüfus artış hızı durma noktasına geldi - GündemTürkiye'de nüfus artış hızı durma noktasına geldiTürkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki gümrük anlaşması - GündemTürkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki gümrük anlaşmasıAK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe belediyesinde "jakuzi" iddiası! Eski başkan sert tepki gösterdi - GündemSancaktepe belediyesinde "jakuzi" iddiası!
Sonraki Haber Yükleniyor...