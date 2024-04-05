Kandilli'den ilk veriler! Kahramanmaraş'ta deprem oldu
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 10.46'da Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 2.4 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssü ise Göksun. Kentte saat 12.13'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın bir kez daha sallandığını duyurdu.
Kandilli'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre korkutan deprem saat 10.46'da meydana geldi.
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2.4 kilometre derinlikte gerçekleşen 3.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Göksun olduğu bildirildi.
Yine Kandili Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş, saat 12.13'te 3.4 büyüklüğündeki bir depremle daha sallandı.
Merkez üssü Elbistan olan depremin derinliği ise 1.7 kilometre.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi