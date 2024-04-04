Muğla'da gece yarısı deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı

Son deprem haberi Muğla'dan geldi. AFAD, Datça merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı. İşte ilk veriler...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bu defa Muğla sallandı, AFAD gece yarısı meydana gelen depreme ilişkin ilk verilerini paylaştı...

DATÇA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Muğla'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 22:58'de meydana gelen Datça merkezli depremin derinliğini 30 kilometre olarak belirledi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken olumsuz bir ihbarın yapılmadığı öğrenildi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.