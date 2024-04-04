Muğla'da gece yarısı deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Muğla'dan geldi. AFAD, Datça merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı. İşte ilk veriler...
Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bu defa Muğla sallandı, AFAD gece yarısı meydana gelen depreme ilişkin ilk verilerini paylaştı...
DATÇA'DA DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Muğla'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 22:58'de meydana gelen Datça merkezli depremin derinliğini 30 kilometre olarak belirledi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken olumsuz bir ihbarın yapılmadığı öğrenildi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi