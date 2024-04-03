AFAD ve Kandilli'den ilk veriler! Malatya'da 4.5'lik deprem

AFAD'ın verilerine göre saat 10.48'de Malatya'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Merkez üssü Doğanşehir olan deprem, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.48'de Malatya'da bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.5 büyüklüğündeki sarsıntının 13.9 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

KANDİLLİ 4.7 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise korkutan depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 5 kilometre.

Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

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Öte yandan deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

VALİ YAZICI'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Doğanşehir ilçesinde saat 10.48’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerini kaydetti.

'GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Malatya Doğanşehir’de 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.