Malatya'da iftar vakti deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Malatya iftar vakti sallandı. AFAD, Doğanşehir merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Deprem bölgesinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Malatya beşik gibi sallanıyor. Sahur vakti Yeşilyurt'ta, iftar vakti de Doğanşehir'de deprem oldu.
MALATYA BEŞİK GİBİ
Malatya Yeşilyurt'ta bu sabah saat 04.14'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bölgede artçı sarsıntılar devam etti.
Son olarak Doğanşehir sallandı. AFAD, iftar vakti meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu. Depremin derinliği 3.4 kilometre olarak ölçüldü.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi