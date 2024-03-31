Çanakkale'de deprem oldu! Çevre iller de sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Çanakkale'den geldi. AFAD, Lapseki merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi, işte son gelişmeler...
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Herkesi deprem korkusu sardı. Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Çanakkale sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı...
ÇANAKKALE 3,5 İLE SALLANDI
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi