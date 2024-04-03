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Haberler > Dünya > 7.4'lük depremle sallanan Tayvan'da tüyler ürperten görüntü! Havuzun içinde savrulup durdu

7.4'lük depremle sallanan Tayvan'da tüyler ürperten görüntü! Havuzun içinde savrulup durdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tayvan'da önce 7.4, ardından da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası bazı binalar yıkılırken 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan deprem anında görüntülenen havuzdaki suyun dalgalanması tüyler ürpertti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirdi. 34,8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki yerleşimlerde hasar oluştu, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 90'den fazla kişi yaralandı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

CWA, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirterek, Ada'nın kuzey bölgeleri için dev dalga uyarısında bulundu. Tayvan Adası dışında Çin ana karasında ve çevre ülkelerde de tsunami uyarıları yapıldı. Çin Tsunami Uyarı Merkezi, 4 aşamalı uyarı sisteminin en yüksek seviyesi olan "kırmızı uyarı yayımladı.

7.4'le sallanan Tayvan'da tüyler ürperten görüntü! Havuzun içinde savrulup durdu - 1. Resim

6.4'LE DE SALLANDILAR

USGS, ilk depremden sonraki 20 dakika içinde Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 12,6 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntının daha kaydedildiğini duyurdu. USGS verilerine göre 6,4'lük artçı depremin dışında 4,7 ila 5,7 büyüklüğünde 16 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

7.4'le sallanan Tayvan'da tüyler ürperten görüntü! Havuzun içinde savrulup durdu - 2. Resim

KORKU DOLU ANLAR

Öte yandan deprem anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Bir havuzda suyun sağa sola çarptığı anlar tüyler ürpertti. Diğer görüntüde ise yüksek bir binanın en üt katındaki havuzdan suların aşağıya doğru aktığı görüldü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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