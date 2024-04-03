Tayvan'da peş peşe 7.4 ve 6.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tayvan'ın doğu kıyısında meydana gelen peş peşe iki deprem son 25 yılda yaşadığı en güçlü deprem olduğu söyleniyor.
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ardından 20 dakika sonra Tayvan 6.4 büyüklüğünde bir deprem ile yeniden sarsıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin açıklamasına göre, depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısında bulunan Hualien kentinin 18 km güneyinde olduğunu öğrenildi.
İlk verilere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 97 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Sarsıntılar sonrası adanın kuzey bölgeleri için tsunami alarmı verildi.
Bazı binaların ve otoyolların çöktüğü ve Okinawa'daki Naha Havalimanı'nın boşaltıldığı bilgisi verildi.
Japonya Meteorolojl Ajansı açıklamasında, ülkenin güneybatısında bulunan Okinawa ve Miyakojima adaları için 3 metre yüksekliğine erişebilecek tsunami uyarısında bulundu
Filipinler'de tsunami tehlikesiyle kıyı bölgelerinin boşaltılması konusunda uyarıda bulundu.