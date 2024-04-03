Tayvan'da peş peşe 7.4 ve 6.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Nisan 2024 08:11 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 09:13 - Güncelleme:

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Tayvan'ın doğu kıyısında meydana gelen peş peşe iki deprem son 25 yılda yaşadığı en güçlü deprem olduğu söyleniyor.