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Tayvan'da 7,2 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami uyarısı yapıldı, enkaz altında kalanlar var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tayvan&#039;da 7,2 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami uyarısı yapıldı, enkaz altında kalanlar var

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tayvan'da 7,2 büyüklüğünde deprem oldu. Japonya'da da sallandı. Enkaz altına kalanların olduğu öğrenilirken depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Bazı yerleşim birimlerinin de boşaltılması istendi, işte bölgedeki son durum...

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre deprem 20 kilometre derinlikte oldu.

Tayvanlı yetkililer, depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısının açıkları olduğunu duyurdu.

Taipei kentinin bir bölümünde elektrik kesintileri oldu. Tayvan basını, Hualien kentinde enkaz altında kalanların olduğunu belirtti.

Şiddetli deprem, Japonya'da da hissedildi. Sarsıntıdan sonra tsunami uyarısı da yapıldı. Sahil kesimindeki Okinawa kentinde tahliye emri verildi. Dalgaların yüksekliğinin 3 metreyi bulabileceği belirtildi. Tsunami, uyarılardan kısa süre sonra Japonya'nın Yonaguni Adası'na ulaştı.

Deprem, Çin'in birçok kentinde de hissedildi. Filipinler'de de tsunami nedeniyle tahliye uyarısı yapıldı. Yüksek dalgaların sahil kesimini etkilemesi beklendiği kaydedildi.

Uluslararası ajanslar da depremden sonra bölgeden canlı yayına geçt

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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