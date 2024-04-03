Tayvan'da 7,2 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami uyarısı yapıldı, enkaz altında kalanlar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Nisan 2024 04:09 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 04:16 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Tayvan'da 7,2 büyüklüğünde deprem oldu. Japonya'da da sallandı. Enkaz altına kalanların olduğu öğrenilirken depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Bazı yerleşim birimlerinin de boşaltılması istendi, işte bölgedeki son durum...