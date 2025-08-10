Kanunen zorunlu ama uygulayan az! Şehirlerdeki kuraklığa yağmur suyu çözümü

ESMA ALTIN ANKARA - Başta Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok büyükşehirde ve tatil bölgesinde su krizi yaşanırken, bazı şehirlerde su tamamen tükendi. Uzmanlar, krize karşı yağmur suyu depolamayı da öneriyor.

Depolanan yağmur sularının kurak bölgelerin ihtiyacını büyük ölçüde karşılayabileceğini belirtiyor. Çevre Bakanlığının 2021 yılında yaptığı getirdiği ve yeni yapılacak 2 bin metrekareden büyük yapılara yağmur suyu toplama sistemi zorunlu hâle getirmesine rağmen uygulama eksikliğinden tatmin edici sonuç alınamadı.

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, yağmur suyu depolama görevinin yönetmelikle belediyelerin su ve kanalizasyon idarelerine verildiğini, mali açıdan da belediyelerin sorumlu olduğunu ancak yetki karmaşasından dolayı somut bir adım atılamadığını söyledi.

30 büyükşehirden sadece 7’sinde yağmur suyu depolama sistemine geçildiğini belirten Yıldız, bu karmaşanın giderilmesinin kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına olanak sağlayacağını belirterek kentsel dönüşüm ve toplu konutlarda evlerdeki az kirli gri su kullanımının da ele alınacağı ikili su tesisatı mecburiyetine geçilmesini önerdi. Yağmur suyunun içme suyu olarak kullanılmasının tercih edilmediğini anlatan Yıldız “Temel amaç, şebeke suyu kullanımını azaltmak. ‘Akıllı, yeşil, verimli’ bina konsepti teşvik edilerek yaygınlaştırılmalı” ifadelerini kullandı.

Yağmur suları depolama sisteminin birçok ülkede uygulandığını hatırlatan Yıldız “Avustralya gibi bazı ülkelerde yeni konut ruhsatı alabilmek için yağmur suyu sistemi kurulması zorunlu tutuluyor. Berlin’de ayrık yağmur suyu hatları kanalizasyon yükünü yaklaşık yüzde 15 azalttı.Singapur’da şehrin su ihtiyacının yüzde 5’i arıtılmış yağmur suyundan karşılanıyor. Ülkemizde de gri su ve yağmur suyu kullanmaya yönelik pilot projelerin uygulanmasına bir an önce başlanmalı” diye konuştu.