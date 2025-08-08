Marmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek?

Muğla'da su kesintisi vatandaşları hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Marmaris, Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, "Muğla'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

8 Ağustos Cuma günü Marmaris'in Beldibi Mahallesi'nde saat 10:13'te başlayan su kesintisi yaklaşık üç saat dürdü ve tamamlandı.

MUĞLA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Muğla'da su kesintisi gerçekleşiyor. Marmaris, Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçelerinde yaşayan. vatadandaşlar, "Muğla'da su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusunun cevabını merak ediyor.

Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), su kesintilerinin alt yapı çalışmaları ve arıza onarımları nedeniyle gerçekleştiğinin altını çizdi. Muğla'da sular kademeli olarak verilmeye başlandığını belirtildi. Kesintinin yaşandığı ilçe ve mahallelerde çalışmaların en kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Vatandaşlar güncel su kesintisilerini MUSKİ'nin internet adresi üzerinden öğrenebilir.

