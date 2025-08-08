Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Marmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek?

Marmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
Marmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla&#039;da sular ne zaman gelecek?
Muğla, Marmaris, Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8 Ağustos Cuma günü Marmaris başta olmak üzere Muğla'nın Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçelerinde su kesintisi meydana gelecektir. MUSKİ, tarafından yapılan açıklamaya göre su kesintisi, altyapı çalışmaları ve arıza onarım nedeniyle gerçekleştiği beli oldu. Vatandaşlar, "Muğla'da sular ne zaman gelecek?" sorularını araştırmaya başladı.

Muğla'da su kesintisi vatandaşları hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Marmaris, Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz,  Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, "Muğla'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı. 

Marmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

MARMARİS SU KESİNTİSİ SORGULAMA

8 Ağustos Cuma günü Marmaris'in Beldibi Mahallesi'nde saat 10:13'te başlayan su kesintisi yaklaşık üç saat dürdü ve tamamlandı. 

Marmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

Marmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek? - 3. Resim

MUĞLA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Muğla'da su kesintisi gerçekleşiyor.  Marmaris, Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz,  Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçelerinde yaşayan. vatadandaşlar, "Muğla'da su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusunun cevabını merak ediyor.

Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), su kesintilerinin alt yapı çalışmaları ve arıza onarımları nedeniyle gerçekleştiğinin altını çizdi. Muğla'da sular kademeli olarak verilmeye başlandığını belirtildi. Kesintinin yaşandığı ilçe ve mahallelerde çalışmaların en kısa sürede tamamlanması bekleniyor.  Vatandaşlar güncel su kesintisilerini MUSKİ'nin internet adresi üzerinden öğrenebilir.

8 AĞUSTOS BODRUM SU KESİNTİSİ

Marmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek? - 4. Resim

DALAMAN SU KESİNTİSİ

Marmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek? - 5. Resim

DATÇA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Marmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek? - 6. Resim

FETHİYE SU KESİNTİSİ

Marmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek? - 7. Resim

MENTEŞE SU KESİNTİSİ

Marmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek? - 8. Resim

MİLAS SU KESİNTİSİ

Marmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek? - 9. Resim

SEYDİKEMER SU KESİNTİSİ

Marmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek? - 10. Resim

ULA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Marmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek? - 11. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Başkent için sağanak uyarısı! Ankara'da kritik saatler
