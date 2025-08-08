Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara&#039;da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı ve diğer ilçelerde gerçekleşecek su kesintisi listesini paylaştı. Buna göre, Ankara'nın bazı ilçe ve mahallerde su kesintisi nedeniyle geçicik aksaklar meydana gelecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 8 Ağustos 2025 Cuma günü su kesintisi listesi...

Ankara su kesintisi, son zamanlarda bölgede yaşayan vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biridir. Özellikle yaz aylarında su ihtiyacının daha fazla olmasıyla yaşanan kesintiler, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

ASKİ'nin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında uyguladığı su kesintisi, bazı bölgelerde uzun sürebiliyor. Özellikle Etimesgut'ta yaşayanlar, suların bugün saat kaçta geleceğini merak ediyor.

Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

ASKİ, 8 Ağustos Cuma günü su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri tek tek duyurdu. İşte, 8 Ağustos 2025 Cuma günü su kesintisi...

Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 3. Resim

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Ankara'nın Etimesgut, Polatlı, Beypazarı, Gölbaşı ve Yenimahalle ilçelerinde bugün su kesintisi gerçekleşecek. Ankara'da gerçekleşen su kesintilerinin ne zaman geleceğine dair detaylı bilgiye ulaşmak için ASKİ'nin internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Ankara su kesintisi, 8 Ağustos Cuma günü Etimesgut'ta yaşayan vatandaşların gündeminde. ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Etimesgut'un iki farklı noktasında yaşanan arızalar nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor. Arızaların onarımının tamamlanması halinde sular yeniden verilecektir.

Etimesgut su kesintisi kapsamında, Oğuzlar Mahallesi'nde 8 Ağustos 2025 saat 15:40'ta başlayan kesinti aynı gün 22:00'da tamamlanması bekleniyor.

Etimesgut'un Yapracık Mahallesi'nde 6 Ağustos 2025 saat 20:'da başlayan su kesintisi 8 Ağustos saat 23:55'te giderileceği tahmin ediliyor.

Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 4. Resim

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 6.08.2025 20:30:00
Tamir Tarihi: 8.08.2025 23:55:00
Detay: Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi Yapracık köy içinin su deposundaki motor odasında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Tanker ile su deposuna su sevkiyatı yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Yapracık Köy içi

Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 5. Resim

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 8.08.2025 15:40:00
Tamir Tarihi: 8.08.2025 22:00:00
Detay: Etimesgut İlçesi Oğuzlar Mahallesi 1570 Sokak içerisin de içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Oğuzlar Mahallesi, Ayyıldız Mahallesi bir kısmı ve Topçu Mahallesi bir kısmı

Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 6. Resim

ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 7. Resim

POLATLI

Arıza Tarihi: 8.08.2025 09:45:00
Tamir Tarihi: 8.08.2025 20:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şehitlik Mahallesi Karasu Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü

Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 8. Resim

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 8.08.2025 10:20:00
Tamir Tarihi: 8.08.2025 17:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Beytepe Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi İçerisinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Beytepe Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi ve Kurtuluş Mahallesi

Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 9. Resim

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 8.08.2025 15:50:00
Tamir Tarihi: 8.08.2025 20:00:00
Detay: Yenimahalle İlçesi İvedik Köy Mah. ASKİ Lojmanları içerisin de Ø125 lik boru içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: ASKİ Lojmanları

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD Kongresi’nden Türkiye’ye alçak tehdit: F-35’ler asla gelmeyecek!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hac kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor? 2025 ön kayıt ücreti belli oldu - HaberlerHac kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor? 2025 ön kayıt ücreti belli olduÇanakkale uçak seferleri iptal mi? Son dakika Çanakkale Havalimanı uçuşları sorgulanıyor - HaberlerÇanakkale uçak seferleri iptal mi? Son dakika Çanakkale Havalimanı uçuşları sorgulanıyorÇanakkale'de yangın nerede çıktı? Çanakkale yangını son durum - HaberlerÇanakkale'de yangın nerede çıktı? Çanakkale yangını son durumGaziantep FK Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? GS maç yayın bilgileri netleşti - HaberlerGaziantep FK Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? GS maç yayın bilgileri netleştiGayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman işlem görecek? DMLKT talep toplama için son gün! - HaberlerGayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman işlem görecek? DMLKT talep toplama için son gün!Icardi ve Osimhen neden yok? Gaziantep FK Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler - HaberlerIcardi ve Osimhen neden yok? Gaziantep FK Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Sonraki Haber Yükleniyor...