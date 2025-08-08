Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Ankara su kesintisi, son zamanlarda bölgede yaşayan vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biridir. Özellikle yaz aylarında su ihtiyacının daha fazla olmasıyla yaşanan kesintiler, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

ASKİ'nin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında uyguladığı su kesintisi, bazı bölgelerde uzun sürebiliyor. Özellikle Etimesgut'ta yaşayanlar, suların bugün saat kaçta geleceğini merak ediyor.

ASKİ, 8 Ağustos Cuma günü su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri tek tek duyurdu. İşte, 8 Ağustos 2025 Cuma günü su kesintisi...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Ankara'nın Etimesgut, Polatlı, Beypazarı, Gölbaşı ve Yenimahalle ilçelerinde bugün su kesintisi gerçekleşecek. Ankara'da gerçekleşen su kesintilerinin ne zaman geleceğine dair detaylı bilgiye ulaşmak için ASKİ'nin internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ankara su kesintisi, 8 Ağustos Cuma günü Etimesgut'ta yaşayan vatandaşların gündeminde. ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Etimesgut'un iki farklı noktasında yaşanan arızalar nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor. Arızaların onarımının tamamlanması halinde sular yeniden verilecektir.

Etimesgut su kesintisi kapsamında, Oğuzlar Mahallesi'nde 8 Ağustos 2025 saat 15:40'ta başlayan kesinti aynı gün 22:00'da tamamlanması bekleniyor.

Etimesgut'un Yapracık Mahallesi'nde 6 Ağustos 2025 saat 20:'da başlayan su kesintisi 8 Ağustos saat 23:55'te giderileceği tahmin ediliyor.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 6.08.2025 20:30:00

Tamir Tarihi: 8.08.2025 23:55:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi Yapracık köy içinin su deposundaki motor odasında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Tanker ile su deposuna su sevkiyatı yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yapracık Köy içi

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 8.08.2025 15:40:00

Tamir Tarihi: 8.08.2025 22:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Oğuzlar Mahallesi 1570 Sokak içerisin de içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Oğuzlar Mahallesi, Ayyıldız Mahallesi bir kısmı ve Topçu Mahallesi bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 8.08.2025 09:45:00

Tamir Tarihi: 8.08.2025 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şehitlik Mahallesi Karasu Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 8.08.2025 10:20:00

Tamir Tarihi: 8.08.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Beytepe Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi İçerisinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beytepe Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi ve Kurtuluş Mahallesi

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 8.08.2025 15:50:00

Tamir Tarihi: 8.08.2025 20:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi İvedik Köy Mah. ASKİ Lojmanları içerisin de Ø125 lik boru içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: ASKİ Lojmanları