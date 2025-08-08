Ankara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Başkent EDAŞAnkara elektrik kesintisi listesini paylaştı. Buna göre, 8 Ağustos 2025 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu.

Şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bölgedeki farklı noktalarda belirli saatler arasında elektrik verilemeyecek. Ankara'da yaşayan vatandaşlar, "Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

8 Ağustos Cuma günü Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle gibi içelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintisine ilişkin detaylı bilgileri Başkent EDAŞ'ın internet adresi üzerinden ulaşabilir. Bugün Ankara'da yaşanacak elektrik kesintileri şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleşecektir.