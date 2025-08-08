Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
Ankara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara&#039;da elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara, Elektrik Kesintisi, EDAŞ, Elektrik, Kesinti, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8 Ağustos Cuma günü Ankara'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar..

Başkent EDAŞAnkara elektrik kesintisi listesini paylaştı. Buna göre, 8 Ağustos 2025 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu.

Şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bölgedeki farklı noktalarda belirli saatler arasında elektrik verilemeyecek. Ankara'da yaşayan vatandaşlar, "Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Ankara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 

8 Ağustos Cuma günü Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle gibi içelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintisine ilişkin detaylı bilgileri Başkent EDAŞ'ın internet adresi üzerinden ulaşabilir. Bugün Ankara'da yaşanacak elektrik kesintileri şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleşecektir.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Ankara elektrik kesintisi listesi

Ankara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

Ankara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

Ankara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

Ankara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

Ankara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

Ankara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

Ankara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

Ankara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 10. Resim

