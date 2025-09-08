Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Kapıkule'de 5 günlük takip sonuç verdi! Tankerden uyuşturucu fışkırdı

Kapıkule'de 5 günlük takip sonuç verdi! Tankerden uyuşturucu fışkırdı

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, kimyasal madde taşımacılığı için kullanılan bir tankerin içine gizlenmiş 114 kilogram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir tankeri risk analizi kapsamında incelemeye aldı. X-ray taramasına yönlendirilen araç, sürücüsünün talimatlara uymaması nedeniyle şüphe uyandırdı.

TANKER TAKİBE ALINDI

Sürücünün aracı taramaya götürmediğini fark eden ekipler, tankerin Türkiye giriş güzergâhında park halinde olduğunu tespit etti. Tanker, güvenlik kameraları aracılığıyla takibe alındı. Beş gün boyunca aracın başına kimse gelmezken, sürücü nihayet geri döndüğünde ekipler hemen harekete geçti.

Kapıkule'de 5 günlük takip sonuç verdi! Tankerden uyuşturucu fışkırdı - 1. Resim

114 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

X-ray taramasında aracın arka kısmında yoğunluk fark edilmesi üzerine detaylı arama başlatıldı. Tankerin iç kısmında kimyasal kalıntılara rastlanınca, ekipler koruyucu giysi ve maske eşliğinde araca girdi. Yapılan aramada, arka bölümdeki bavulların içine gizlenmiş toplam 114 kilogram esrar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

