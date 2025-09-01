Karabük'teki orman yangını Kastamonu'ya sıçradı! Alevlerin yaklaştığı köy tahliye edildi
Türkiye yangınlarla mücadele ediyor. Denizli'nin ardından Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Kastamonu'ya sıçradı. Alevlerin yaklaştığı bir köy tahliye edildi.
Mevsim normallerinin üzerine seyreden sıcaklar nedeniyle ülkemizin çeşitli noktalarında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
2 GÜNDÜR SÖNDÜRÜLEMİYOR
Dün Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında 2. güne girildi.
ALEVLER KASTAMONU'YA SIÇRADI
Ekipler yangına karşı seferber olurken bugün rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçradı. Alevlerin yaklaştığı Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi ise sürüyor.
