Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Parti'den istifa etti

İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, üyesi olduğu Yeni Parti'den istifa ettiğini ve görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini açıkladı.

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Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Parti'den istifa ettiğini, görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Erdoğan, parti üyeliğinden ayrılma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımızın iradesine duyduğum saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını bütün sorumluluklarımın üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğim. Gelinen noktada, yaptığım değerlendirmeler sonucunda Yeni Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım" dedi.

"KARABURUN İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Açıklama şöyle devam etti: "Bu kararım, Karaburun'a olan bağlılığımda, hemşehrilerime karşı taşıdığım sorumlulukta ve ilçemizin geleceği için çalışma kararlılığımda herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Karaburun Belediye Başkanı olarak görevime bağımsız şekilde devam edeceğim. Bizim için esas olan, Karaburun'un ihtiyaçları, hemşehrilerimizin beklentileri ve ilçemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrım gözetmeksizin tüm hemşehrilerimizin belediye başkanı olmaya, Karaburun için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim" dedi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Partiden istifa etti

İLKAY GİRGİN ERDOĞAN KİMDİR?

1971 yılında İzmir’in Karaburun ilçesinde doğan İlkay Girgin Erdoğan, ilk ve orta öğrenimini Karaburun’da, lise eğitimini ise İzmir Kız Lisesi’nde tamamladı. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

1997-2019 yılları arasında İzmir ve Karaburun’da serbest avukatlık yapan Erdoğan, 2004-2014 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Mordoğan Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev aldı; aynı dönemde Belediye Meclis Başkan Vekilliği, Hukuk Komisyonu Başkanlığı, İmar ve Bütçe Plan Komisyonu Üyeliği yaptı.

2014-2019 yılları arasında ise, Mordoğan Belediyesi’nin Karaburun Belediyesi’ne bağlanmasının ardından Karaburun Belediye Meclisi'nde görev aldı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Karaburun Belediye Başkan Adayı olarak yüzde 49,28 oy oranıyla seçilen Erdoğan, ilçenin 117 yıllık tarihinde bu göreve seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sürecinde, ilk etapta aday gösterilmemesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Karaburun İlçe Örgütü’nün kararlı duruşu sonucu yeniden adaylığı açıklanan Erdoğan, 4.474 oy ve yüzde 49,81 oranıyla yeniden Karaburun Belediye Başkanı seçildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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