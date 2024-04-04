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Kars'ta yakalanan 2,5 milyon değerinde altın ayakkabıdan çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kars&#039;ta yakalanan 2,5 milyon değerinde altın ayakkabıdan çıktı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kars polisi, yürüttüğü bir operasyon sonucunda altın kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 kişiyi yakaladı.

Operasyon kapsamında, şahısların ayakkabılarında gizlenmiş piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram altın bulundu. İki kişinin Ermeni vatandaşı olduğu belirlendi. 

Kars'ta yakalanan 2,5 milyon değerinde altın ayakkabıdan çıktı - 1. Resim

KARS EMNİYETİ AÇIKLAMA YAPTI

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin kent merkezinde yürüttüğü operasyon sonucunda, ülkemize yasadışı yollarla sokulan değeri 2,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram altına el konulmuş ve şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır" denildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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