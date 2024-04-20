Kartal Adliyesi önünde hareketli dakikalar! Aileler birbirine girdi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Nisan 2024 13:01 - Güncelleme: 20 Nisan 2024 13:02 - Güncelleme:

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Kartal'da Anadolu Adalet sarayı önünde iki aile arasında çıkan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis ekipleri duruma müdahale ederken o anlar kameralara yansıdı.