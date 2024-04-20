Kartal Adliyesi önünde hareketli dakikalar! Aileler birbirine girdi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kartal'da Anadolu Adalet sarayı önünde iki aile arasında çıkan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis ekipleri duruma müdahale ederken o anlar kameralara yansıdı.
Dün öğle saatlerinde Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda iddiaya göre iki aile arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle konu mahkemeye taşındı.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Görülen dava sonrası adliye önünde karşılaşan iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek büyümesiyle taraflar arasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı