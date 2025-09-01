Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kastamonulu ikizler Tayvan'a gelin gitti! Damatların dansı düğüne damga vurdu

Kastamonulu ikizler Tayvan'a gelin gitti! Damatların dansı düğüne damga vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kastamonulu tek yumurta ikizleri Nagehan ve Neslihan Kılavuz, Tayvanlı Hajun Hong ve YuFan Shih ile memleketlerinde düzenlenen renkli düğünle dünyaevine girdi. Halaylar, danslar ve kültürlerin buluştuğu gecede Tayvanlı damatların performansı davetlilerden büyük ilgi gördü.

Kastamonu’da renkli bir düğünle dünyaevine giren tek yumurta ikizleri Nagehan ve Neslihan Kılavuz, hayatlarını Tayvanlı Hajun Hong ve YuFan Shih ile birleştirdi. Kentteki bir düğün salonunda yapılan törene aileler, yakın dostlar ve davetliler katıldı.

Kastamonulu ikizler Tayvan'a gelin gitti! Damatların dansı düğüne damga vurdu - 1. Resim

Düğünde çiftler, halay çekip dans ederek doyasıya eğlendi. Tayvanlı damatların oyun havasındaki performansı ise davetlilerden büyük alkış aldı.

Kastamonulu ikizler Tayvan'a gelin gitti! Damatların dansı düğüne damga vurdu - 2. Resim

DAMATLARA FATİH VE TURAN ADINI VERDİLER

İngilizce öğretmeni olan Nagehan Kılavuz, eşi Hajun Hong ile 9 yıl önce internet üzerinden tanıştıklarını belirterek, “Zor bir dönemden geçerken bana çok destek oldu. Çince kursu için Tayvan’a gittiğimde birbirimizi daha iyi tanıdık ve ilişkimiz böyle başladı” dedi. Nagehan, eşine Türkçe’de “Fatih” diye hitap ettiğini de ekledi.

Kardeşi Neslihan Kılavuz ise önce Çin’de öğretmenlik ve modellik yaptığını, ardından kardeşinin yanına Tayvan’a yerleştiğini anlattı. Orada tanıştığı YuFan Shih ile evlenen Neslihan, “Biz küçüklüğümüzde hep aynı sıraya düşerdik, şimdi kaderimiz yine aynı oldu” sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Neslihan da eşine “Turan” adını verdiklerini söyledi.

Kastamonulu ikizler Tayvan'a gelin gitti! Damatların dansı düğüne damga vurdu - 3. Resim

"DÜĞÜNLERİNİZ İNANILMAZ EĞLENCELİ"

Tayvanlı damatlar da Türkiye’ye hayranlıklarını dile getirdi. Hajun Hong, “Türkiye’nin yemekleri çok lezzetli. Düğünleriniz inanılmaz eğlenceli. Bizde sadece yemek yenir, para verilir ve eve gidilir, dans yok. Burada olmak çok büyüleyici” dedi.

YuFan Shih ise “Türkiye çok güzel bir ülke. Bir gün buraya yerleşmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İkizlerin babası Mehmet Kılavuz, “Allah öyle nasip etti, kızlarımız yurt dışında eşlerini buldu. Mutluyum, damatlarımı çok seviyorum” derken; anne Hatice Kılavuz ise kızlarına güvendiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Kastamonu’da gerçekleşen ğün, hem kültürler arası buluşmaya hem de renkli anlara sahne oldu.

