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Kavga ettiği babası dehşet saçtı! Gözü döndü, acımadan bıçakladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kavga ettiği babası dehşet saçtı! Gözü döndü, acımadan bıçakladı
İzmir, Baba-Oğul Kavgası, Cinayet, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan bir baba-oğul arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda baba sinirlerini çocuğunu bıçaklayarak çıkardı. Şüpheli suç aletiyle kaçarken hastaneye kaldırılan gençten acı haber geldi.

İzmir'de meydana gelen baba-oğul kavgası acı bir sonla bitti. Henüz bilinmeyen bir nedenle 21 yaşındaki oğlu Ahmet ile tartışmaya giren M.D.'de dehşet saçtı.

Kavga ettiği babası dehşet saçtı! Gözü döndü, acımadan bıçakladı - 1. Resim

ÖLDÜRÜP KAHVEHANEYE GİTTİ

Kavgaya dönüşen olay sırasında evdeki bıçakla oğlu Ahmet D'yi yaralayan M.D, suç aletiyle evinin yakınlarındaki bir kahvehaneye gitti. Buradaki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet D'yi Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdı ancak genç kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI DELİKTEN ÇIKARILDI

Kahvehanede polisleri görünce kendisini tuvalete kilitleyen baba M.D. gözaltına alındı. Babanın ilk ifadesinde, oğluyla sürekli tartıştığını, en son tartışmanın da eve köpek getirme meselesinden çıktığını söylediği öne sürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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