Kavurucu sıcaklar yangına yol açtı! Kablolar patladı, teller koptu
Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Hatay'da elektrik direğinde kabloları patlattı, başka bir bölgede de kopan teller yangın çıkmasına neden oldu.
Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Hatay'da da vatandaşların gündelik hayatını bir hayli zorluyor. Bunaltan sıcaklar nedeniyle nefes almak zorlaşırken, aşırı sıcaklar elektrik tellerini de etkiledi.
KOPAN TEL YANGIN ÇIKARDI
Yayladağı ilçesine bağlı Çakı Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik teli, sıcak havanın etkisiyle koparak yere düştü. Kopan telin otluk alanda yangına yol açması üzerine çevredeki vatandaşlar alevlere müdahale etti.
Vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.
PATLAMALAR KORKUTTU
Numuneevler Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde ise aşırı sıcak havanın etkisiyle enerji hatlarında kısa devre oluştu. Kablolarda meydana gelen patlamalar, havai fişeği andırdı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekip sevk edildi.
Kısa süreli yaşanan elektrik kesintisi ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede giderilirken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.