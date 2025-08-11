Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kavurucu sıcaklar yangına yol açtı! Kablolar patladı, teller koptu

Kavurucu sıcaklar yangına yol açtı! Kablolar patladı, teller koptu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sıcak Hava, Yangın, Patlama, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Hatay'da elektrik direğinde kabloları patlattı, başka bir bölgede de kopan teller yangın çıkmasına neden oldu.

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Hatay'da da vatandaşların gündelik hayatını bir hayli zorluyor. Bunaltan sıcaklar nedeniyle nefes almak zorlaşırken, aşırı sıcaklar elektrik tellerini de etkiledi.

Kavurucu sıcaklar yangına yol açtı! Kablolar patladı, teller koptu - 1. Resim

KOPAN TEL YANGIN ÇIKARDI

Yayladağı ilçesine bağlı Çakı Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik teli, sıcak havanın etkisiyle koparak yere düştü. Kopan telin otluk alanda yangına yol açması üzerine çevredeki vatandaşlar alevlere müdahale etti.

Vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Kavurucu sıcaklar yangına yol açtı! Kablolar patladı, teller koptu - 2. Resim

PATLAMALAR KORKUTTU

Numuneevler Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde ise aşırı sıcak havanın etkisiyle enerji hatlarında kısa devre oluştu. Kablolarda meydana gelen patlamalar, havai fişeği andırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekip sevk edildi.

Kısa süreli yaşanan elektrik kesintisi ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede giderilirken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Altında rekor beklentisi! ABD'li dev banka 2025 ve 2026 sonu tahminini açıkladıABD'den çok konuşulacak Ukrayna açıklaması! "Artık bıktık"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha! 3 yıla kadar hapsi isteniyor - GündemAltaylı hakkında bir soruşturma daha! 3 yıla kadar hapsi...Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu: Sıcaklık kavuracak, fırtına iki bölgeyi vuracak - GündemSıcaklık kavuracak, fırtına iki bölgeyi vuracakCezaevi otobüsünde dile gelmiş! "Onu yurt dışına kaçırdık, keşke biz de gitseydik" - GündemCezaevi otobüsünde şaşırtan itiraf!Balıkesir 6,1 ile sallandı! Uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi... "Ben bildim saçmalıklarına lüzum yok" - Gündem6.1'lik depremin ardından hangi uzman ne diyor?Bakan Şimşek'in acı günü! Ağabeyi Nazmi Şimşek hayatını kaybetti - GündemBakan Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları peş peşeBalıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - GündemDepremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...