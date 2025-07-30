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Hatay’da miras kavgası kanlı bitti: Yengesini katletti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Ferhat Saf, yengesi Devrim Saf’ı tüfekle öldürüp intihar etti. Korkunç cinayetin nedeninin miras anlaşmazlığı yüzünden olduğu öğrenildi.

Mağaracık Mahallesi'ndeki evde Ferhat Saf (48) ile yengesi Devrim Saf (47) arasında iddiaya göre arazi ve miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Tüfekle yengesine ateş eden Saf, daha sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay’da miras kavgası kanlı bitti: Yengesini katletti - 1. Resim

Ferhat Saf'ın hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan Devrim Saf'ı Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hatay’da miras kavgası kanlı bitti: Yengesini katletti - 2. Resim

Tedaviye alınan 4 çocuk annesi Devrim Saf, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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