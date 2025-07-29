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12 yaşındaki çocuk, 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cinayet, Çocuk, Bıçaklanma, Mersin, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de 12 yaşındaki çocuk, çalıştığı pasajda 5 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Feci olayla ilgili çocuğun iş arkadaşı gözaltına alındı.

Sabaha karşı Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osman Sinanoğlu isimli pasajda; iddiaya göre, dönerci dükkanına gelen ve burada ustabaşı olarak çalışan N. U. (24), aynı iş yerinde çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can G'nin servis yaparken yavaş davrandığını söyleyerek kendisiyle şakalaşmaya başladı.

ZEMİN KATTA BULDULAR

Ardından küçük çocuğu şaka amaçlı kovalayan U, Eyüp Can’ı pasajın sokağına kadar takip etti. Bu esnada çocuk gözden kayboldu.
Olayın ardından Eyüp Can’ın iş yerine geri dönmemesi üzerine, çalışanlar çocuğu aramaya başladı. Pasaj içerisine giren çalışanlar, Eyüp Can’ı zemin katta hareketsiz halde yatarken buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

12 yaşındaki çocuk, 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü! - 1. Resim

5 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde Eyüp Can G.'nin vücudunda çeşitli yerlerinde 5 adet kesici alet yarası bulunduğu öğrenildi.

İŞ ARKADAŞI GÖZALTINDA

Olayın Ardından Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan polis ekipleri, N.U'yu gözaltına aldı. Anamur Adliyesi’ne sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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