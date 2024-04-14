Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kayseri'de feci olay: İki genç odalarında ölü bulundu

Kayseri'de feci olay: İki genç odalarında ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kayseri&#039;de feci olay: İki genç odalarında ölü bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de müstakil bir evde yaşayan iki genç sobadan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybetti. Biri 19, diğeri 17 yaşında olan kardeşlerin acı haberini duyan aile yakınları eve akın ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen olayda sabah çocukları Samet (19) ve Ahmetcan (17) K.'yi uyandırmak isteyen anne; odaya girdiğinde iki çocuğunu da hareketsiz buldu.

Anne durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Samet ve Ahmetcan K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri'de feci olay: İki genç odalarında ölü bulundu - 1. Resim

SOBADAN ZEHİRLENMİŞLER

Evde yapılan incelemelerde iki kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kardeşlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri'de feci olay: İki genç odalarında ölü bulundu - 2. Resim

Acı haberi duyan ailenin yakınları da eve akın etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fallout oyuncularının beklediği The Fallout: London modu ertelendi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da 'tost ücreti' kavgası: Büfe sahibi müşteriyi tabancayla kovalayıp vurdu - Gündemİstanbul'da 'tost ücreti' kavgası kameradaTatilin 8 gününde yollar kan gölüne döndü: 66 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı - GündemTatilin 8 gününde yollar kan gölüne döndü!İstanbul ve Ankara'da 'ağır tonajlı' araçlara giriş yasağı başladı - Gündem'Ağır tonajlı' araçlara giriş yasağı başladıABD basınından çarpıcı 'İran' iddiası: Biden, İsrail'e destek vermeyecek - GündemABD basınından çarpıcı 'İran' iddiasıYaz yurda erken geldi: Sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak - GündemSıcaklıklar 30 dereceye dayanacak19 ilde terör operasyonu: 49 şüpheli yakalandı - Gündem19 ilde terör operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...