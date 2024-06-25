Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul'dan İhlas Holding'e ziyaret

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, İhlas Holding'i ziyaret etti. Tüm birimleri gezip başarı temennilerini ileten Amankul, ayrıca iki ülke ilişkilerine dair soruları da cevaplandırdı.

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, bugün İhlas Holding'in misafiri oldu. Amankul'u TGRT Genel Müdürü Sait Eken, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ve turkiyegazetesi.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Osman Bahattin Dirlik karşıladı.

"HÜKÜMETLERİMİZ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR"

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Amankul, güzel dileklerinin ardından Türkiye Today ekibinin de sorularını cevapladı. "Türk ülkelerini birbirine bağlayacak Orta Koridor Projesi'nin önemli bir parçası Kazakistan. Bu proje modern bir İpek Yolu olabilir mi?" sorusuna Amankul şöyle cevap verdi:

"Bence olabilir. Uzun yıllardır hükümetlerimiz arasında gerekli anlaşmalar yapıldı, çalışmalar yürütüldü. Kazakistan olarak da altyapının gelişimi için de bayağı büyük atılımlar yapıldı. Kazakistan, lojistik avantajlarını kullanmak istiyor. O nedenle devlet tarafından bu konuda gerekli yatırımlar yapılıyor."

"70'TEN FAZLA SEKTÖRDE TÜRK YATIRIMI VAR"

Amankul'a ayrıca "Kazakistan ile Türkiye'nin ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması planlanıyor. Sizce bu gerçekçi bir hedef mi?" sorusu yöneltildi. Başkonsolos, "Cumhurbaşkanlarımızın koyduğu bir heder var. Son ulaştığımız nokta 6.2 milyar dolar oldu. 10 milyar dolar hedefi için de komisyonlarımız karşılıklı olarak çalışıyor. Biliyorsunuz en son 25 Nisan'da Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 13. Dönem Toplantısı Ankara'da yapıldı. Çıkarılan listeler üzerinde çalışılıyor. Ülkemizde 70'ten fazla sektörde Türk yatırımları bulunmakta. İlaç, kapı pencere fabrikaları... Diğer yandan askeri alanda da işbirliklerimiz var." ifadelerini kullandı.