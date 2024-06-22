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Kelebekler Vadisinde dengesini kaybedip düşen adam hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisinin zirvesinden düşen Abdullah Kaynak hayatını kaybetti.

Ölüdeniz Faralya Mahallesindeki Kelebekler Vadisi’nin zirvesine çıkan 43 yaşındaki Abdullah Kaynak, dengesini kaybederek ayağının kayması üzerine sarp kayalıklara düştü.

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma JAK ekipleri sevk edildi.UMKE ve  JAK ekipleri düşen vatandaşa ulaştıklarında Kaynak’ın cansız bedeni ile karşılaştı. UMKE ve JAK ekipleri sarp araziden sedyeye aldıkları vatandaşın cansız bedenini Kelebekler Vadisi’ne kadar taşıdı. Kelebekler Vadisinden tekne Ölüdeniz’e taşındı.

Kelebekler Vadisinde dengesini kaybedip düşen adam hayatını kaybetti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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