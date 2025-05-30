Kemal Kılıçdaroğlu hangi isimleri hedef aldı? CHP'de 'şaibeli kurultay' çatlağı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin şaibe iddiaları ile gündeme gelen 38. Kurultay'ına ilişkin yaptığı paylaşım gündeme damga vurdu. Kılıçdaroğlu'nun "Ne yazık ki dün siyasi ikballeri uğruna yanımda saf tutan siyasetçiler" sözlerinin ardından kimleri hedef aldığı merak konusu oldu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, eski CHP liderinin sözlerinin kime yönelik olduğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi - Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şaibe iddiaları ile gündeme gelen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasına ilişkin, "Organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum. Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum" ifadesini kullandı.

"Ne yazık ki dün siyasi ikballeri uğruna yanımda saf tutan, bir zamanlar benimle yol yürümeyi bir övünç sayarken bugün başka mecralara savrulmuş bazı siyasetçiler de bu koroya katılmış durumda. Hepsi bir ağızdan, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, hiçbir dahlimin bulunmadığı bir konuda konuşmamı talep ediyorlar" sözlerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun hangi isimleri işaret ettiği merak konusu oldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMİ HEDEF ALDI?

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarında kimleri hedef aldığına dair çarpıcı açıklamalara yer verdi.

Atik "CHP tabanından konuştuğum insanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı hedef aldığını söylüyor" dedi.

Fatih Atik "CHP'li Yunus Emre daha önce Kemal beyle hareket ediyordu. Ali Mahir Başarır dün Kılıçdaroğlu'na ağır sözler söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Başarır ve Yunus Emre'yi hedef aldığı söyleniyor. Kılıçdaroğlu'nun tepkisi aslında partiyi yönetenlerin tamamına" diye konuştu.

"CHP BÖLÜNDÜ"

CHP içinde yaşanan 'şaibeli kurultay' tartışmalarına dikkat çeken gazeteci Şamil Tayyar"Kemal Bey ve CHP yönetimi tamamen ayrıldı. Mahkeme kararına gerek kalmadan CHP karpuz gibi bölündü. Kemal Bey’e kısa sürede genel başkanlık koltuğu gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

BAŞARIR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'ONURLU DURUŞ' ÇIKIŞI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, özel bir kanalda CHP'ye yönelik yürütülen Kurultay soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başarır, bu süreçte CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklentisinin ne olduğu sorusuna "O kararı yırtıp atıp Özgür Bey’in yanına gelip 'Hadi abi dimdik ayaktayız' demesini bekliyoruz. Bunu da her onurlu CHP'li yapar" diyerek cevap verdi.

YUNUS EMRE'DEN "ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE ÇÖKEMEYECEKSİNİZ" SÖZLERİ

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, şaibeli kurultay ve Kılıçdaroğlu tartışmalarının gölgesinde yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bırakın partiyi teslim almayı, merdivenlerine yaklaşamayacaksınız. Atatürk’ün partisine çökemeyeceksiniz”ifadelerini kullandı.