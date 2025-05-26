Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankara bu davaya kilitlenmişti: CHP'nin kurultay davasına erteleme

Ankara bu davaya kilitlenmişti: CHP'nin kurultay davasına erteleme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankara bu davaya kilitlenmişti: CHP&#039;nin kurultay davasına erteleme
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan dava 30 Haziran'a ertelendi. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023'te gerçekleştirdiği kurultayda şaibe iddiaları için açılan davada, bugün yeni duruşma yapıldı.

Partinin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı açılan ve Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilen davanın ikinci duruşması saat 10.00'da başladı.

Bu duruşmada hakim, Çankaya 4 No'lu İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılarak 21'nci Olağanüstü Kurultay'a ilişkin katılım listesi ve mazbata ile Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurulara ilişkin kararların, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da kurultaya ilişkin soruşturmanın son durumunun sorulmasını istemişti.

Mahkeme heyeti, istenen ihtiyati tedbir talebini reddetti.

Heyet, CHP'ye yazı yazılarak 4-5 Kasım 2023 tarihinde geçerli olan parti tüzüğünü istedi.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının son durumuna ilişkin karar verilip verilmediğinin bildirilmesi istendi.

Bir sonraki duruşma 30 Haziran'da görülecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İlk evini alacaklara 'can simidi' geliyor: İslam Memiş 'Hazine'de ciddi çalışma var diyerek duyurduBatman Petrolspor Altınordu maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçı şifresiz canlı yayın kanalı bulundu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski Çatalca müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu bu kez de Özgür Özel'i tehdit etti: Sana tokadı ben atacağım - GündemBu kez de Özgür Özel'i tehdit ettiBakan Yerlikaya duyurdu! 22 bin 45 polisin ataması yapıldı - Gündem22 bin memur tek bir tuşla atandı!Pazarlıklar kızıştı! Hayvanlar tükenmeye mi başladı? Kurban pazarında dikkat çeken son durum - GündemPazarlıklar kızıştı, hisseler tükendi! Kurban telaşı artıyor100 milyon lira iddiası vardı! Şikayetini geri çeken Şükriye Aci'nin ne kadar aldığı belli oldu - Gündemİşte Şükriye Aci'nin Cihantimurlardan aldığı paraEkrem İmamoğlu'nun bant skandalında yeni görüntü! Koruma müdürü ifade verdi... - GündemEkrem İmamoğlu'nun bant skandalında yeni görüntü!İstanbul'a yağmur etkisi! Megakentte trafik kilitlendi - Gündemİstanbul'a yağmur etkisi! Trafik durma noktasında
Sonraki Haber Yükleniyor...