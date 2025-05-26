Ankara bu davaya kilitlenmişti: CHP'nin kurultay davasına erteleme

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan dava 30 Haziran'a ertelendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023'te gerçekleştirdiği kurultayda şaibe iddiaları için açılan davada, bugün yeni duruşma yapıldı.

Partinin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı açılan ve Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilen davanın ikinci duruşması saat 10.00'da başladı.

Bu duruşmada hakim, Çankaya 4 No'lu İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılarak 21'nci Olağanüstü Kurultay'a ilişkin katılım listesi ve mazbata ile Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurulara ilişkin kararların, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da kurultaya ilişkin soruşturmanın son durumunun sorulmasını istemişti.

Mahkeme heyeti, istenen ihtiyati tedbir talebini reddetti.

Heyet, CHP'ye yazı yazılarak 4-5 Kasım 2023 tarihinde geçerli olan parti tüzüğünü istedi.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının son durumuna ilişkin karar verilip verilmediğinin bildirilmesi istendi.

Bir sonraki duruşma 30 Haziran'da görülecek.