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CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında yeni gelişme! "İddianame hazır, yarın elimizde olabilir"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazeteci Nuray Başaran, 4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan ve şaibe iddialarıyla iptali istenen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında iddianamenin bittiğini söyledi. Başaran, "UYAP'a yüklenirse kurultay iddianamesini yarın elimize alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nuray Başaran, TGRT'de yayınlanan Taksim Meydanı programında, CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başaran kurultay soruşturmasında iddianamenin hazırlandığını dile getirdi.

ŞAİBELİ KURULTAYIN İDDİANAMESİ BİTTİ

Başaran, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili, para karşılığı oy kullandırtıldığı iddialarıyla başlayan soruşturmanın iddianamesi bitti ve bugün başsavcılığa sunuldu." dedi.

"KURULTAY İDDİANAMESİNİ YARIN ELİMİZE ALABİLİRİZ"

Nuray Başaran, konuşmasında "İddianameyle ilgili usul işlemleri yapılacak. UYAP'a yüklenirse kurultay iddianamesini yarın elimize alabiliriz." ifadelerini kullandı.

51 KİŞİNİN İLETİŞİM KAYITLARI BTK'DAN TALEP EDİLDİ

Öte yandan bugün ise, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51 kişinin kurultay dönemini kapsayan bir yıllık iletişim kayıtlarını BTK'dan talep etti. Gazeteci Başaran, bu konuyla ilgili ise "Bu kayıtlar, bu söz konusu iddianamenin kabulünden sonra açılacak ceza davasına hazırlık olarak istenmiş." dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi için dava açtı. Kurultayda şaibe olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a bırakmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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