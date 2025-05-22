CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında yeni gelişme: Hakim yeni belgeleri talep etti

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan ve şaibe iddialarıyla iptali istenen 38. Olağan Kurultayına ilişkin dava 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. TGRT Haber'de davaya ilişkin bilgi veren Gazeteci Nuray Başaran, hakimin yeni belgeleri talep ettiğini duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılındaki 38'nci Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor.

26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kurultay davasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Nuray Başaran hakimin yeni belgeleri talep ettiğini duyurdu.

"CHP'DEN ÇOK YOĞUN TELEFON ALIYORUM"

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programına katılan Nuray Başaran, "Pazartesi günü Kurultay iptal davası var. CHP'den çok yoğun telefon alıyorum. Nuray Hanım, "Pazartesi ne olacak?" Hem CHP 38. Olağan soruşturma için soruşturma var hem de bütün iptal davalarının birleştiği iptal davası var. İptal davasının duruşması 26 Mayıs'ta yapılacak. Bir önceki duruşmada, CHP davanın konusuz kalarak düşmesini bekliyordu. Ama hakim konusuz bırakmadı. Tam tersi olağanüstü kurultayla ilgili iptal davasını da kabul etti. 42. Asliye, Sulh Hukuk mahkemesinde tüm dosyaları birleştirdi. 26 Mayıs'ta da bu duruşma görülecek." dedi.

HAKİM DOSYALARI TALEP ETTİ

Nuray Başaran, 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin hakimi, Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazarak CHP'nin Kurultayı'nın soruşturmasındaki son güncel bilgi ve belgeleri talep etti. Bu yeni bir bilgi. Bu 26 Mayıs'ta görülecek iptal davasında 38. Olağan Kurultay'ıyla ilgili iddianamesine ihtiyacın olmadığı anlamına geliyor. İddianame dosyaya gelmemiş olsa bile hakim karar verebilir." diye konuştu.

HAKİM İDDİANAMEYİ BEKLEMEDEN BİR KARAR VEREBİLİR

Programa katılan Hukukçu Avukat Mücahit Birinci, "İddianameye ihtiyaç yok çünkü hakim, delilleri değerlendirmek için belgeleri istiyor. Bu hakimin iddianameyi beklemeden bir karar serdedecek demektir. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimleri, iddianameyi beklemek zorunda değil, hukukçu olarak kendisi kapanmaya yönelik delilleri takdir edebilir." ifadelerini kullandı.