Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek açıklama: Beni direğe asmakla tehdit ediyorlar

CHP'deki şaibeli kurultay davası sürecinde hakkında birtakım iddialar ortaya atılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suskunluğunu bozdu. Bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum. Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de… Sizden korkan sizden namerttir" dedi.

CHP'nin Kasım Kurultayı'nın iptali davasında eski CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı ile yönetimi devralacağı öne sürülmüştü.

İddiaların odağındaki Kemal Kılıçdaroğlu, "Sessizliğimiz Suskunluk Değil, Sorumluluktur…" başlığıyla bir paylaşım yaptı.

O mesajda ise şu ifadeler yer aldı: "20 Kasım 2023 tarihinde, 38. Kurultayımızın üzerinden henüz iki hafta geçmişken, kurultaya ilişkin bazı iddialar kamuoyuna yansımaya başladı. O gün yayımladığım videoda, partimizi korumak adına gerekli olan her şeyi açıkça ve kararlılıkla dile getirdim.

Ancak o günden bu yana, organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum. Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum. Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de…

"DAHİL OLMADIĞIM BİR KONUDA KONUŞMAM İSTENİYOR"

Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyalar bir araya gelmiş durumda. Sahte sosyal medya hesaplarından, fonlanan sözde akademisyenlere, iftira ve manipülasyonla mesleklerini kirleten bazı gazetecilere kadar uzanan geniş bir cepheyle karşı karşıyayız. Ve ne yazık ki, dün siyasi ikballeri uğruna yanımda saf tutan, bir zamanlar benimle yol yürümeyi bir övünç sayarken bugün başka mecralara savrulmuş bazı siyasetçiler de bu koroya katılmış durumda. Hepsi bir ağızdan, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, hiçbir dahlimin bulunmadığı bir konuda konuşmamı talep ediyorlar.

"GERÇEKLERİ EĞİP BÜKMEDEN DİLE GETİRİRİM"

Oysa biz, bu milletin hakiki gündeminden sapmadan yürümek zorundayız. Şahsi değil, kamusal olana; dedikoduya değil, hakikate yaslanmak zorundayız. Ben, polemikle değil halkla konuşan bir siyasetçiyim. Ve beni tanıyan herkes bilir: Eğer ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükmeden, çekinmeden, dimdik bir duruşla dile getirmekten asla geri durmam.

"SİZDEN KORKAN SİZDEN NAMERTTİR"

Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir. Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz."