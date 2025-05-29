Kılıçdaroğlu, Nevşin Mengü ile akademisyen Emrah Gülsunar'dan şikayetçi oldu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ile akademisyen Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine iftira attığını öne sürdüğü 2 gazeteciden şikayetçi oldu.

HAKARET VE İFTİRAYA UĞRADIĞINI BELİRTTİ

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı süreci üzerinden kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından hazırlanan suç duyurusu dilekçesini, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.