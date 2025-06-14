Kiracılar isyan etti! Hem ayakkabıları hem kargoları çalındı, yapan da tanıdık çıktı

İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre, bina sahibi olduğu öne sürülen bir kişi apartmanda yaşayan kiracıların korkulu rüyası oldu. Ayakkabıları ve kargoları çalan bina sahibi vatandaşların camlarına taş da fırlatırken, güvenlik kamerasını kırdığı anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan Fatih Mahallesi'ndeki binada kiracı olarak yaşayan vatandaşlar son 1 yıldır yaşadıkları durumlar karşısında isyan etti.

İddiaya göre, bina sahibinin yeğeni olan ve binada hak sahibi olan bir şahıs kiracılarının kapısında bulunan ayakkabılarını ortadan kaldırdı. Gelen kargolarını çalarken, güvenlik kameralarını sökerek camlara taş fırlattı. Bina sakinleri duruma isyan ederek polise intikal eden konu hakkında yetkililerden yardım istedi.

"HAYATI BİZE DAR ETTİ"

Bina sakinlerinden olan ve mağduriyet yaşadığını söyleyen Latif Özbudak, "Bina sahibinden problem yaşıyoruz bize sürekli sıkıntı yaşatıyor. Telefon kablolarımızı kopartıyor, eşyalarımız çalınıyor bir komşumuz kamera bağlatmış kamera kablolarını kopartmış. Biz burada 2003 yılından beri kiracıyız, hayatı bize dar etti. Belirsiz insanlar binaya giriyor, sürekli karşılaşıyoruz. Kendisine söyledim ama dikkate almadılar. Buraya kamera takıldı onları koparttılar sürekli bu konulardan problem yaşıyoruz. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor sürekli tedirginiz" şeklinde konuştu.

"KİRA ÖDÜYORUZ HUZURUMUZ KAÇIYOR"

Yine bina sakinlerinden olan Veli Bastık, "Ben 4 senedir burada yaşıyorum. Gelen giden kim belli olmuyor kimseyi tanımıyoruz. Kameralar vardı onları kırmışlar, mülklere zarar vermişler, gereksiz konular çok oluyor. Binanın huzuru kaçtı. Dairenin camları kırıldı, daha doğrusu kırmışlar. Biz burada kiracıyız, kira ödüyoruz ama huzurumuz kaçıyor. Misafirimiz geldiği zaman huzursuz oluyor" dedi.