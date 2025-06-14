Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kiracılar isyan etti! Hem ayakkabıları hem kargoları çalındı, yapan da tanıdık çıktı

Kiracılar isyan etti! Hem ayakkabıları hem kargoları çalındı, yapan da tanıdık çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kiracılar isyan etti! Hem ayakkabıları hem kargoları çalındı, yapan da tanıdık çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre, bina sahibi olduğu öne sürülen bir kişi apartmanda yaşayan kiracıların korkulu rüyası oldu. Ayakkabıları ve kargoları çalan bina sahibi vatandaşların camlarına taş da fırlatırken, güvenlik kamerasını kırdığı anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan Fatih Mahallesi'ndeki binada kiracı olarak yaşayan vatandaşlar son 1 yıldır yaşadıkları durumlar karşısında isyan etti.

İddiaya göre, bina sahibinin yeğeni olan ve binada hak sahibi olan bir şahıs kiracılarının kapısında bulunan ayakkabılarını ortadan kaldırdı. Gelen kargolarını çalarken, güvenlik kameralarını sökerek camlara taş fırlattı. Bina sakinleri duruma isyan ederek polise intikal eden konu hakkında yetkililerden yardım istedi.

"HAYATI BİZE DAR ETTİ"

Bina sakinlerinden olan ve mağduriyet yaşadığını söyleyen Latif Özbudak, "Bina sahibinden problem yaşıyoruz bize sürekli sıkıntı yaşatıyor. Telefon kablolarımızı kopartıyor, eşyalarımız çalınıyor bir komşumuz kamera bağlatmış kamera kablolarını kopartmış. Biz burada 2003 yılından beri kiracıyız, hayatı bize dar etti. Belirsiz insanlar binaya giriyor, sürekli karşılaşıyoruz. Kendisine söyledim ama dikkate almadılar. Buraya kamera takıldı onları koparttılar sürekli bu konulardan problem yaşıyoruz. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor sürekli tedirginiz" şeklinde konuştu.

Kiracılar isyan etti! Hem ayakkabıları hem kargoları çalındı, yapan da tanıdık çıktı - 1. Resim

"KİRA ÖDÜYORUZ HUZURUMUZ KAÇIYOR"

Yine bina sakinlerinden olan Veli Bastık, "Ben 4 senedir burada yaşıyorum. Gelen giden kim belli olmuyor kimseyi tanımıyoruz. Kameralar vardı onları kırmışlar, mülklere zarar vermişler, gereksiz konular çok oluyor. Binanın huzuru kaçtı. Dairenin camları kırıldı, daha doğrusu kırmışlar. Biz burada kiracıyız, kira ödüyoruz ama huzurumuz kaçıyor. Misafirimiz geldiği zaman huzursuz oluyor" dedi.

Kiracılar isyan etti! Hem ayakkabıları hem kargoları çalındı, yapan da tanıdık çıktı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

14 Haziran Haziran 2025 Antalya hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İranlı futbolcu savaşın ortasında! İsrail saldırılarında mahsur kaldı - Gündemİranlı futbolcu savaşın ortasında!'Aldım, pişman oldum' diyenlere müjde geldi! Bakanlık düğmeye bastı: 30 günlük geri vites hakkı... - GündemBakanlık düğmeye bastı: 30 günlük geri vites hakkı..."Genelkurmay'ın güvenliği İsrail ordusuyla bağlantılı firmaya emanet edildi" iddiası yalanlandı - Gündem"Genelkurmay'ın güvenliği İsrailli firmaya emanet" iddiasıBakan Hakan Fidan, Azerbaycanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü - GündemBakan Fidan, Azerbaycanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştüFerdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı - GündemZeyrek'in ölümüyle ilgili yeni gelişme!Yeni nesil seyir füzesi 'ÇAKIR' hedefi imha etti, Selçuk Bayraktar 'Tam isabet' diyerek paylaştı - GündemAKINCI'nın füze videosuna beğeni yağdı
Sonraki Haber Yükleniyor...