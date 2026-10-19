Küresel odakların Orta Doğu’da terör örgütleri üzerinden kurduğu işgal ve kuşatmayı Türkiye kırdı. Terörist Mihraç Ural’ın yakalanmasını küresel planların iflası olarak değerlendiren Prof. Dr. İsmail Ermağan “Batı’nın yazdığı senaryolar gerçeklik kazanmadı” dedi.

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Küresel merkezlerin Orta Doğu’daki terör, işgal ve şiddet eksenli hesapları iflas etti. DEAŞ, FETÖ, PKK, Haşdi Şabi, Hizbullah, Husiler ve benzeri terör yapılanmaları üzerinden hazırlanan küresel kuşatmanın kırılmasında Türkiye başat rol oynadı. Gazetemize konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İsmail Ermağan, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların sanığı terörist Mihraç Ural’ın yakalanmasını iflasın ilanı olarak nitelendirdi. Türkiye ve çevresini hedef alan kapsamlı bir planın uzun süredir tatbik edilmeye çalışıldığını belirten Prof. Dr. Ermağan “Küresel odaklar yeni haritalar çizip devletçikler kurmak için tüm güçlerini seferber etti. Bu açık bir asimetrik savaştı. Batı mahfillerinde yazılan senaryolar ve çizilen haritalar gerçeklik kazanmadı. Batı doğrudan değil terör örgütleri üzerinden bir dizayn denedi ancak tüm hesapları Ankara bozdu” dedi.

Kirli hesapları Ankara bozdu! Terör haritaları çöp kutusunda

KARANLIK AĞIN HESABINI VERECEK

Lazkiye’de yakalanan terörist Mihraç Ural’ın işlediği cinayetler yanında Reyhanlı saldırısı, Suriye’deki katliamlar ile İran, Irak, Lübnan, AB ülkeleri ve Türkiye’deki karanlık ilişki ağından da hesaba çekileceği aktarıldı. İlk sorgusu gerçekleştirilen Liva İskenderun terör örgütü lideri Ural’ın, yıllık 600 milyon dolar civarında uyuşturucunun Lübnan-Suriye hattından Körfez ülkeleri ve Avrupa’ya pazarlanmasında da kilit role sahip olduğu tespit edildi

DOMİNO ETKİSİ YAPTI

İsmail Ermağan, Türkiye’nin mevcut istikrar ve güvenlik ağını adım adım ördüğünü kaydederek şunları söyledi: Libya bu anlamda ilk örneklik oldu. 2017 yılındaki Kuzey Irak referandumunun engellenmesi, Karabağ’da işgalin bitirilmesi, Sahil Afrika’sında asırlık sömürü düzenlerinin bozularak emperyal güçlerin kovulması, Suriye ve Irak hamleleri sadece bölgenin değil tarihin akışına etki etti. Şimdi Yemen için de tek umut Türkiye.

Kirli hesapları Ankara bozdu! Terör haritaları çöp kutusunda

ANKARA BELİRLEYİCİ OLDU

Ankara’nın güvenlik kararlılığı ve sahada yeniden şekillendirdiği güç dengeleri harici hesapların bozulmasında belirleyici oldu. “Terörsüz Türkiye” adımı ve PKK’nın silah bırakması, kendini feshetmesi sadece Türkiye değil tüm bölge açısından kritik dönüm noktasıdır. Mihraç Ural’ın tutuklanması, Peşmerge’nin bile kalkansız kalması Türkiye’nin çevresindeki güvenlik denklemine bütün paydaşların yeniden bakmasını gerektiriyor.

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TÜRKİYESİZ PLAN EKSİK

İster ABD ister İsrail, ister İran; Türkiyesiz bir Orta Doğu planı eksiktir. Türkiye’yi hesaba katmayan bir bölgesel denklem sürdürülebilir değildir. Dün terör örgütleri üzerinden Türkiye’yi kuşatabileceklerini düşünenler, bugün Türkiye’nin kararlılığını ve sahadaki etkisini hesaba katmak zorundadır. Küresel kurgu bozuluyor, bölgesel dengeler değişiyor. Türkiye sahada var, masada var, karar mekanizmalarında var!

BÖLGE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

PKK elebaşı Öcalan ve Suriye’deki, Kandil’deki diğer örgüt elebaşları açık bir dille “satıldık” itirafında bulundu. Yine Batılı güçler, açık iş birliği yaptığı Şii terör gruplarından da tüm desteği çekti. Esad’a da buraya kadar denildi. Terör ve şiddet üzerinden çizilmek istenen haritalar çöpe gitti. Bölge halkları artık kurulu düzen ve nizami devletler çerçevesinde kendi geleceğini belirliyor. Türkiye bu sonucun mimarıdır. Bölge yeniden şekilleniyor.

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