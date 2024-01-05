Kirli iş birliği yine devrede, İsrail-PKK ittifakında 3. perde

5 Ocak 2024 05:42 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 05:51

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Gazze’de tarihî bir soykırıma imza atan İsrail, terör örgütü PKK’ya verdiği desteği yeni bir boyuta taşıyor. Daha önce Hamas’a karşı çok sayıda PKK’lı teröristi Gazze’ye getirip Hamas’a karşı savaştıran İsrail, daha sonra da Mossad - PKK ve DEAŞ iş birliğiyle Türkiye’de eylem gerçekleştirip suçu ülkemizdeki Arap kökenlilerin üzerine atacaktı. İşgal rejimi yeni bir hamlede daha bulundu ve geçtiğimiz hafta içerisinde Suriye’ye özel ekip yolladı. İlk olarak Süleymaniye’de Kandil elebaşıları ile görüşen İsrailli ekibin amacı, Türkiye’nin hava ve kara operasyonları sonrası terör cephesine verilen zararla ilgili Türk tarafına karşı PKK’nın tazminat davaları açılmasını sağlamak. İsrail yönetimi PKK’ya “süreci şahsi davalarla başlatalım ardından terör devletini tanıyarak kurumsal davaları geçeriz” mesajı yolladı. Siyonist rejimin bir diğer hedefi de toplumsal sözleşme olarak ortaya çıkan terör bildirgesine anaysa mahiyeti kazandırarak PKK özerk yönetim projesine uluslararası meşruiyet kazandırmak.

İLK RAPOR HAZIRLANDI

Gazze katliamını örtmek adına her yola başvuran İsrail, Türkiye’nin soykırım karşıtı faaliyetlerine karşı bir kez daha PKK şantajına başvurdu. Sözde Rojova Özerk Yönetimi bünyesinde bir komisyon oluşturan İsrail, Tel Aviv’den giden 8 kişilik ekiple birlikte Türkiye’nin vurduğu terör kampları, enerji hatları, iletişim-haberleşme üsleri, petrol tesisleri ve benzer alanlara ilişkin 50 sayfalık bir ön rapor hazırladı. Bir dizi sahte delil ve ifadelerin de yer aldığı rapor PKK’nın sivil ayağındaki aktif isimlerden Bessam Said İshak tarafından ABD’ye götürüldü. PKK-PYD’nin Amerika’daki temsilcisi Sinem Muhammed’e ulaşan sahte raporlar oradaki İsrail destekli STK’larla paylaşıldı.

TAZMİNAT İSTEYECEKLER

Terör örgütü ve İsrail tarafından hazırlanan düzmece raporu ilk sahiplenen Demokrasileri Koruma Vakfı oldu. Terör yandaşları ABD ve Avrupa’daki İsrail güdümlü vakıf ve derneklerin de destek vereceği süreçte farklı ülkelerde tazminat davaları açacak. PKK-İsrail koalisyonunun uydurma verilere dayanarak hazırladığı rapora göre, Türkiye’nin 2015’ten bu yana gerçekleştirdiği operasyonlar terör işgal bölgesinde 100 milyar dolarlık zarara yol açtı. İsrail-PKK-Battı ittifakının tazminat şantajında aktif isimler arasında Esad rejimine bağlı İstihbarat Servisi el-Muhaberat’ın uzun süre üst düzey yöneticiliğini yapan Bassam Sakır da yer alıyor. Sakır’la birlikte Batılı STK ve benzer yapılarla görüşme trafiğini yürüten bir diğer isim ise Bedran Ciya.

ÖZERKLİK VE SİHA VAADİ

Gazetemizin ulaştığı bilgilere göre İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, bakanlık bünyesinde Kıbrıs-Irak ve Suriye için özel bir birim kurdu. Geçtiğimiz günlerde Rum kesimine giden Cohen’in, Irak’ın kuzeyine gizli bir ziyaret hazırlığında olduğu ve PKK’nın Suriye elebaşıları ile bir görüşme gerçekleştireceği rapor edildi. PKK, Süleymaniye ve Kamışlı’da görüştüğü İsrail heyetinden SİHA ve toplumsal sözleşme olarak tanıtılan ancak korsan özerk yönetimin sözde anayasası olarak kabul görmesi yönünde destek talebinde bulundu. İsrail kanadı, PKK korsan yönetiminin tanınması ile ilgili örgüte destek vaadinde bulundu. SİHA’lar konusunda Gazze sürecinin tamamlanması ve İsveç’in NATO üyeliğinin beklenmesi gerektiğini belirten İsrailli heyet, bu yönde bazı eğitimlerin gerçekleşebileceğini belirtti. İsrail’in planı önümüzdeki dönem Rojova Özerk Bölge’nin tanınmasını Ankara’ya karşı şantaj olarak kullanmak.