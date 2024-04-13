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Kırmızı bültenle aranıyordu! Terör örgütü PKK'nın 'Paris gençlik sorumlusu'na İstanbul Havalimanı'nda gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kırmızı bültenle aranıyordu! Terör örgütü PKK&#039;nın &#039;Paris gençlik sorumlusu&#039;na İstanbul Havalimanı&#039;nda gözaltı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın 'Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu' olan terörist Serhat G., Fransa'dan geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 2022 yılında çarptırıldığı 4 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Serhat G.'nin uçakla İstanbul'a geleceğini tespit etti.

İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaktan inen Serhat G., burada hazır bekleyen polislerce gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.

PKK'NIN 'PARİS KUZEY GENÇLİK KOLU SORUMLUSU'

Terör örgütü PKK/KCK'nın 'Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu' olarak faaliyet gösteren terörist için ayrıca İnterpol Daire Başkanlığınca kırmızı bültenle aranma talebi bulunduğu öğrenildi.

Terörist Serhat G'ye Paris Ceza Mahkemesince de "terörizmi finanse etmek" suçundan 2 yıl 10 ayı denetimli serbestlik olmak üzere toplam 4 yıl hapis ve gözetim altında tutulma cezası verildiği ayrıca 5 yıl boyunca silah bulundurma veya taşımasının yasaklandığı belirtildi.

Bu kişinin 2014'de terör örgütünün kırsal alanına katıldığı saptandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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