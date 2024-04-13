Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Nisan 2024 10:53 - Güncelleme: 13 Nisan 2024 11:21 - Güncelleme:

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Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.