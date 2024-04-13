Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesindeki bir olmak üzere toplam 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi