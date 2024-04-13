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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesindeki bir olmak üzere toplam 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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