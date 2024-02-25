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    • Haberler > Gündem > Kış ortasında kirli bahar! Meteoroloji İstanbul'un iki ilçesini işaret etti

    Kış ortasında kirli bahar! Meteoroloji İstanbul'un iki ilçesini işaret etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kış ortasında kirli bahar! Meteoroloji İstanbul&#039;un iki ilçesini işaret etti
    Meteoroloji, Hava Durumu, MGM, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdi. Libya tarafından esen hafif rüzgarın hafta sonuna kadar hava kalitesini düşüreceği belirtilirken, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    Meteoroloji 25 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, bugün ve önümüzdeki hafta 'hava nasıl olacak' belli oldu. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek, yağış ise yurt geneline uğramayacak. Libya tarafından esecek rüzgarlar daha ılık bir hava getirecek.

    25 ŞUBAT 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

    Hava sıcaklığı ülke genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    HAFTA BOYU SICAKLIKLAR YÜKSEK OLACAK

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının devam edeceğini bildirdi. Beş günlük hava tahmini raporunu yayımlayan MGM, batı kesimlerden başlayarak artan sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurdu.

    Libya tarafından esecek rüzgarların daha ılık bir hava getireceği bildirildi. Rüzgârların hafif olmasından dolayı hava kalitesinin düştüğü, hafta sonuna kadar da düşeceğini ifade edildi. Hava kalitesinin özellikle Kâğıthane ve Göztepe ilçelerinde hassas olduğu kaydedildi. MGM, aynı zamanda Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

    Kış ortasında kirli bahar! Meteoroloji İstanbul'un iki ilçesini işaret etti - 1. Resim
    25 Şubat 2024 MGM hava durumu tahmin haritası

    İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    ANKARA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 20°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ADANA °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 21°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    MERSİN °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİVAS °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    ERZURUM °C, 5°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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