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    • Haberler > Gündem > Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Güneş hafta sonu yüzünü yeniden gösterecek

    Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Güneş hafta sonu yüzünü yeniden gösterecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Güneş hafta sonu yüzünü yeniden gösterecek
    Hava Durumu, Meteoroloji, Haber

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Son tahminlere göre hafta sonu sıcaklıklar yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerine çıkarak güneş yüzünü yeniden gösterecek. Karadeniz için ise çığ uyarısı geldi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir’in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

    Hava sıcaklıklarının artacağı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    KARADENİZ'E ÇIĞ UYARISI

    Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.

    Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BÖLGELERDE HAVA

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

    EDİRNE 10°C, 21°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    İSTANBUL 9°C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ 10°C, 19°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    KOCAELİ 9°C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın Denizli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR 3°C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ 7°C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR 10°C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA 8°C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, yarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    ADANA 10°C, 23°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    ANTALYA 11°C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

    HATAY 9°C, 18°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    MERSİN 12°C, 22°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    ANKARA 3°C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 1°C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 2°C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİVAS -1°C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    BOLU 2°C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 5°C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 1°C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 8°C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    AMASYA 4°C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    SAMSUN 6°C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    TOKAT 1°C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 6°C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    ERZURUM -4°C, 6°C
    Parçalı bulutlu

    KARS -7°C, 5°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA 4°C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    VAN -3°C, 6°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 1°C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    GAZİANTEP 5°C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    SİİRT 2°C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA 7°C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

     

    Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Hafta sonu güneş yüzünü yeniden gösterecek - 1. Resim

    24 Şubat Cumartesi 

    Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Hafta sonu güneş yüzünü yeniden gösterecek - 2. Resim

    25 Şubat Pazar

    Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Hafta sonu güneş yüzünü yeniden gösterecek - 3. Resim

    26 Şubat Pazartesi

    Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Hafta sonu güneş yüzünü yeniden gösterecek - 4. Resim

    27 Şubat Salı

    Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Hafta sonu güneş yüzünü yeniden gösterecek - 5. Resim

    28 Şubat Çarşamba

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
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