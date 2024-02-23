Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Güneş hafta sonu yüzünü yeniden gösterecek
Gündem Haberleri / Ajanslar
Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Son tahminlere göre hafta sonu sıcaklıklar yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerine çıkarak güneş yüzünü yeniden gösterecek. Karadeniz için ise çığ uyarısı geldi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir’in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının artacağı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'E ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın Denizli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, yarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 10°C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ANTALYA 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MERSİN 12°C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 6°C, 15°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 6°C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -4°C, 6°C
Parçalı bulutlu
KARS -7°C, 5°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu
VAN -3°C, 6°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 2°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu
HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
24 Şubat Cumartesi
25 Şubat Pazar
26 Şubat Pazartesi
27 Şubat Salı
28 Şubat Çarşamba
Kaynak: Ajanslar