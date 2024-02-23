Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Güneş hafta sonu yüzünü yeniden gösterecek

Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Son tahminlere göre hafta sonu sıcaklıklar yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerine çıkarak güneş yüzünü yeniden gösterecek. Karadeniz için ise çığ uyarısı geldi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir’in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının artacağı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ'E ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın Denizli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 21°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, yarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MERSİN 12°C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -1°C, 11°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 6°C, 15°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 1°C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 6°C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, 6°C

Parçalı bulutlu

KARS -7°C, 5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 4°C, 13°C

Parçalı bulutlu

VAN -3°C, 6°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 15°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 2°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

24 Şubat Cumartesi

25 Şubat Pazar

26 Şubat Pazartesi

27 Şubat Salı

28 Şubat Çarşamba