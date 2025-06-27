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Kız isteme merasimini şova çevirdiler! Gündem olan görüntülerle ilgili harekete geçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da kız isteme merasimine araç ve meşale şovuyla giden şahısların o anları sosyal medyada gündem oldu. Kimliği tespit edilen şahıslar hakkında işlem yapıldı, para cezası uygulandı.

23 Haziran Pazartesi günü Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde kız isteme merasiminde kalabalık bir grup, yolu kapatıp meşaleler yakıp kız evine yürüyerek gitti.

ŞİKAYET YAĞDI

Bu görüntülerin sosyal medyada ve basın organlarında yayılması üzerine vatandaşlar tarafından emniyet müdürlüğüne çok sayıda ihbar ve şikayette bulunuldu. Şikayetler üzerine çalışma başlatan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, damat adayının M.E.Ö. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.

Kız isteme merasimini şova çevirdiler! Gündem olan görüntülerle ilgili harekete geçildi - 1. Resim

PARA CEZASI KESİLDİ

Olaylı kız isteme merasimiyle ilgili M.E.Ö. hakkında ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca M.K. ve Ş.Y.'ye taşıt yolunu engel oluşturacak şekilde hareketlerde bulunmak, kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, görüşü engel şekilde süs ve aksesuar kullanmak maddelerinden 15 bin 163 TL cezai işlem uygulanıp şahısların ehliyetine 60 ceza puanı işlendi.

Kız isteme merasimini şova çevirdiler! Gündem olan görüntülerle ilgili harekete geçildi - 2. Resim

Şahıslar trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddesi gereği polis merkezi amirliğine sevk edildi. Damat adayı M.E.Ö.'nün daha önce de tehlikeli şerit değiştirme ve benzeri suçlardan ehliyetinin iptal edildiği öğrenildi.

Kız isteme merasimini şova çevirdiler! Gündem olan görüntülerle ilgili harekete geçildi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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