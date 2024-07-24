'Kızıl Milyarder'in mirası kardeşleri birbirine düşürdü! 8 sayfalık mülk listesi ağızları açıkta bıraktı

Sovyet coğrafyasında ilk özel şirkete ve Kuzey Irak'ta petrol çıkaran ilk Türk şirket unvanına sahip Pet Holding'in patronu Güntekin Köksal'ın mirası paylaşılamıyor. Ölümünün ardından şirketteki koltuğuna iki kızının geçtiği Köksal'ın ilk eşinden olan oğlu Burak Köksal kardeşlerini mahkemeye verdi. 8 sayfalık mülk listesine satış tedbiri konurken şirketlere de kayyum davası açılacağı belirtildi.

Filmleri aratmayan olayın başrolünde Kızıl Milyarder lakaplı petrol girişimcisi PET Holding Kurucu Başkanı Prof. Dr. Güntekin Köksal var.

1974'ten itibaren 10 yıl Rusya, Almanya, Amerika ve Japonya'dan birçok firmanın temsilciliğini yapan Köksal, 1990'da kurduğu Pet-Oil şirketi Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Yemen ve Kuzey Irak'ta petrol arama ve üretim faaliyetlerinde bulundu.

Köksal, Sovyetler Birliği döneminden başlayarak o ülkeler coğrafyasında yaptığı çalışmalar nedeniyle 'Kızıl Milyarder' lakabıyla anılmaya başladı.

YALI VE TEKNELERİYLE MANŞETLERİ SÜSLEMİŞTİ

Kuzey Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın başka yerlerinde de petrol arayışlarını sürdüren Güntekin Köksal'ın bir dönem satın aldığı İstanbul Boğazı'ndaki yalılar çok konuşulmuştu.

2010'da Sarıyer'de Padişah Abdülmecit'in oğluna yaptırdığı yalıyı alan Köksal, 2015'te ise bu yalının hemen yan tarafındaki komşu yalıyı satın almış, iki yalıya toplam 12 milyon dolar harcadığını açıklamıştı.

Güntekin Köksal, eşi Pınar Köksal'ın "30 metreden küçüğüne binmem" ısrarı üzerine, "Batan işadamlarının mallarına bakmalıyım" diyerek TMSF'nin yolunu tutmuş, 2007'de TMSF'den 300 bin liraya bir tekne alıp, 2 milyon dolara canlandırmış, aldığı tekneni de Orhan Aslıtürk'e ait olduğunu ortaya çıkmıştı.

KARDEŞLERİN MİRAS KAVGASI

2019'da eşinin vefatının ardından Güntekin Köksal'ın tüm serveti çocukları Burak, Ayşe ve Zeynep'e kaldı. Güntekin Köksal'ın hayatını kaybetmesinin ardından kardeşlerden Burak Köksal noterden veraset ilamı aldı.

Hâlen PET Holding'i yöneten iki kız kardeşi, bunun üzerine Burak Köksal'a dava açtı. İki kız kardeş, Burak Köksal'ın mirastan feragat sözleşmesi imzaladığını belirterek servette payının olmadığını öne sürdü.

Güntekin Köksal'ın yaşadığı dönem, oğluna her ay belirli miktarda para verip, şirketinin yönetimine almadığını belirten iki kız kardeşin davası üzerine Burak Köksal da karşı dava açtı.

MÜLKLER ARASINDA YOK YOK!

Petrol, proje geliştirme, arsa geliştirme, inşaat alanlarında faaliyet gösteren holding mirasının yanı sıra Burak Köksal, 8 sayfalık mülklerin satışlarının yapılmaması için de mahkemeden tedbir kararı koydurdu.

Mülkler arasında yalılar, tekneler, araziler ve tatil bölgelerinde birçok villa, ev gibi varlığın bulunduğu öğrenildi.

"BABAM AİLESİNİN BASKISININ ALTINDAYDI"

Güntekin Köksal'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen Burak Köksal, bir gün Pınar Köksal'ın kendisini odasına çağırıp, miras feragatnamesini imzalaması gerektiğini söylediğini, babasının da kendisiyle ilgili çok baskı olduğunu belirtti.

SABAH'a konuşan Burak Köksal, annesi ile Bodrum'a gönderilen her ay kendisine belirli miktarda maaş verileceği belirtilerek şirketlerden uzak tutulduğunu anlattı. Köksal, "Babam bunun sadece bir prosedür olduğunu, eğer kendisine bir şey olması halinde benim hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğimi ailenin bana bir zarar vermeyeceğini söyledi.

50 BİN DOLARLIK MAAŞ

Devamında babam artık şirket yönetiminde yalnız olmadığını benle ilgili kararları yalnız veremediğini kardeşlerimin ve eşinin benle ilgili kendisine çok baskı yaptıklarını evde bir huzurunun kalmadığını hayatında ilk defa çok çaresiz kaldığını söyledi. Bana her ay maaş verilecekti ancak maaş kesildi. Daha sonra babam bana bankaya çok yüklü miktarda bir para yatıracağını ve ayrıca her ay hesabıma 50 bin dolar maaş gönderileceğini söyledi ve bahsettiği nedenlerden dolayı imzalamam gerektiğini yineledi.

Ben de feragatnameyi imzalamak zorunda kaldım ancak imza sonrası maaş olarak tarafıma gönderilen rakam hiçbir zaman söylediği gibi olmadı" diye konuştu.

KAYYUM DAVASI AÇACAKLAR

Güntekin Köksal'dan geriye 3 çocuğunun mirasçı olduğunu belirten Burak Köksal'ın avukatı Ejder Demir, "Müvekkilimin diğer kardeşleri olan Ayşe Köksal Çetin ile Zeynep Köksal Yaykıran, holdingde üst yönetim sorumluluğunu üstlenmişler ve müvekkilimin hak ettiği mirastan pay almasını engellemişlerdir. Müvekkilimin hak ettiği miras hakkına kavuşması için hem şirkete karşı hem de terekeye karşı açılmış olan davalar devam etmektedir.

Şirketin itibarının zarar görmemesi için askıya almış olduğumuz kayyum davasını da, müvekkilimizin uğradığı bu haksızlık ve vefasızlık karşısında önümüzdeki günlerde açmaya karar verdik." dedi.