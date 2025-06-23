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Kızını elleriyle boğarak öldürmüştü! Vahşetin kan donduran detayları ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cinayet, Kız, Manisa, Akhisar, Boğma, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da dün 3 çocuk annesi Rabia B. kızını öldürmüştü. Olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkarken annenin cesedi odaya kilitledikten sonra ablalarını soran diğer kızlarına "Ablanız eve gelmedi" dediği öğrenildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde edinilen bilgiye göre 3 çocuk annesi Rabia B. (50), daha öncesinden tartışma yaşadığı kızı Cemre B.'yi (25) boğarak öldürdü. Daha sonra kendisini polise ihbar eden anne Rabia B. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

TARTIŞMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan cinayetin detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre 3 çocuk annesi Rabia B., kızı Cemre B. ile zaman zaman eve geç geldiği gerekçesiyle tartıştığı öğrenildi. Anne kız arasında yaşanan son tartışmanın ardından anne Rabia B., kızı Cemre B.'yi odasında boğarak öldürdü. Cesedi odaya kilitleyen anne Rabia B., ablalarını soran kardeşlere ise "Ablanız eve gelmedi" dediği öğrenildi.

Kızını elleriyle boğarak öldürmüştü! Vahşetin kan donduran detayları ortaya çıktı - 1. Resim

GÖZALTINDA

Yaklaşık 18 saat boyunca bekleyen Rabia B. daha sonra 112 Acil Servis'i arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler Cemre B.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken Rabia B. gözaltına alındı.

Kızını elleriyle boğarak öldürmüştü! Vahşetin kan donduran detayları ortaya çıktı - 2. Resim

Cemre B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken boğulma şekli ve olay anına ilişkin detayların, otopsi raporuyla netleşeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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