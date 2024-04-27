Kocaeli'deki feci kaza kamerada! Benzin dolu tanker araçları biçip ikiye bölündü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde D-130 Karayolu'nda 30 ton benzin yüklü tanker araçlara çarpıp ikiye bölündü. Kaza sonrası yollara dökülen benzin bölgede paniğe sebep oldu. Yolu trafiğe kapatan polis çevredeki evleri de tahliye etti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Feci kaza saat 05.00'te Gölcük D-130 Karayolu'nda yaşandı. Yalova istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti. Kontrolsüz bir şekilde 150 metre ilerleyen tanker daha sonra üstgeçit köprüsünün ayağına ve park halinde olan iki kamyonete çarptı.

Dehşet dolu anlar bununla da bitmedi o esnada karşı yönden gelmekte olan hafif ticari araca da çarpan tankerin çekici kısmı yerinden çıktı.

BENZİN YOLLARA DÖKÜLDÜ, EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Kazada tankerde yüklü benzin yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü tedbir amacıyla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise patlama riskine karşı D130 Karayolu’nun Yalova ve İzmit istikametini trafiğe kapattı. Ayrıca çevrede bulunan 2 binada tahliye edildi. Ekipler patlama riskine karşı bölgeyi köpükledi. 4 saat boyunca D130 Karayolu'nda kapalı olan yol sebebiyle şehir merkezinden trafik akışı sağlanıyor.

KAZAYI GÖRENLER YARDIMA KOŞTU

Kaza anını gören Hüseyin Aşıkoğlu, “Sabah çay ocağını açtığımda tırın İzmit istikametinden Bursa istikametine doğru ilerlediğini gördüm. , Sol şeride yanaşıp fren yaptığını ve karşı şeride geçtiğini fark ettim. 150 metre kadar sürüklendi. O korku ve panikle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradım. Hemen şoförü araçtan çıkarmaya çalıştık. 4 araç hasar aldı, üstgeçide zarar geldi. Şoförün durumu iyi, burnu bile kanamamış ama hastaneye sevk edildi. Mal kaybı oldu, can kaybı olmadı. Kaza çekici duramayıp merdivene devrilmiş. Polis ekipleri patlamaya karşı önlem aldı, 2 binayı boşalttı.

Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tankerin yan döndüğü, çekicinin 4 araca çarptığı anlar yer alıyor.

Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.