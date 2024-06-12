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Kocaeli'nde genç kızlara dehşeti yaşatan kadın maganda tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli&#039;nde genç kızlara dehşeti yaşatan kadın maganda tutuklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de farklı tarihlerde genç kızlara şiddet uygulayıp, küfür ve tehdit eden Bahar K. ve arkadaşı ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayda, Bahar K. tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı. 

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayda, Bahar K. isimli kadın ve arkadaşı farklı tarihlerde ve yerlerde  R.S., A.T.S., C.S. ve D.O. isimli genç kızlara şiddet uygulayıp hakaret etti. 

Sokak ortasında çekilen görüntülerin birinde, genç bir kızı saçlarından tutup tekmeleyen şüphelinin, "Çocuğuna sahip çık. 19 yaşındasın, 2 yaşında kızın var" diyerek darp ettiği, yanındakilerin de bir süre müdahale etmeyerek, olan biteni izlediği anlar yer aldı. Görüntülerin devamında Bahar K.'nin kızı yere atarak yeniden tekmelediği ve saçlarından tutarak kaldırdığı, yanında bulunan bazı kişilerin de, "Bahar tamam" diyerek olayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

Kocaeli'nde genç kızlara dehşeti yaşatan kadın maganda tutuklandı - 1. Resim

'KÖRFEZ'İN ÇOCUKLARINDAN UZAK DURACAKSIN'

Yine ev ortamında kaydedilen bir başka görüntüde de zanlının bu kez de farklı bir kıza psikolojik baskı uyguladığı görüldü. Başka kişilerin de bulunduğu ev ortamında baskı altına alınan kızın, "Tamam abla ben zaten onu her yerden engelledim" dediği, Bahar K.'nin de "Tanımayacaksın zaten. Körfez'in çocuklarından uzak duracaksın. Bir araştır. Belki karısı var, belki sevgilisi var" diyerek genç kızı korkuttuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kocaeli'nde genç kızlara dehşeti yaşatan kadın maganda tutuklandı - 2. Resim

BAHAR K. TUTUKLANDI

Sokak ortasında ve evde farklı tarihlerde çekilen görüntülerde genç kızları tehdit ederek darp eden Bahar K. ile G.K.  polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli'nde genç kızlara dehşeti yaşatan kadın maganda tutuklandı - 3. Resim

İfadesi alınan G.K. serbest bırakılırken, Bahar K. ise çıkarıldığı mahkemece bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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