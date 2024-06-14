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Koceli'de feci kaza! Kontrolden çıkan araç bariyerlere daldı: 3 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Koceli&#039;de feci kaza! Kontrolden çıkan araç bariyerlere daldı: 3 ölü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli D-100 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere daldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde bir kişi de hastanede vefat etti.

Feci kaza Çayırova Bağlantı Yolu D-100 kara yolu istikametinde yaşandı. Yol üstünde seyreden henüz sürücüsü öğrenilemeyen  otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Araç daha sonra çarpmanın şiddeti ile devrildi. Çevredekiler durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Koceli'de feci kaza! Kontrolden çıkan araç bariyerlere daldı: 3 ölü - 1. Resim

ARABADAN YOLA SAVRULDULAR

Sağlık ekipleri, ağır yaralı H.K'yi bölgede bulunan özel hastaneye kaldırırken, çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan Ö.B ve S.A'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. H.K'nin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Koceli'de feci kaza! Kontrolden çıkan araç bariyerlere daldı: 3 ölü - 2. Resim

Ö.B ve S.A'nın cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Koceli'de feci kaza! Kontrolden çıkan araç bariyerlere daldı: 3 ölü - 3. Resim

TRAFİK AKSADI, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan D-100 kara yolu istikametindeki ulaşım, aracın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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