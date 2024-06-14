Koceli'de feci kaza! Kontrolden çıkan araç bariyerlere daldı: 3 ölü

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Haziran 2024 04:12 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 05:38 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kocaeli D-100 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere daldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde bir kişi de hastanede vefat etti.