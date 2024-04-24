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Haberler > Gündem > 'Kodlama' ile askeri okullara yerleştirdiler: Eski öğrencilere FETÖ operasyonu

'Kodlama' ile askeri okullara yerleştirdiler: Eski öğrencilere FETÖ operasyonu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Kodlama&#039; ile askeri okullara yerleştirdiler: Eski öğrencilere FETÖ operasyonu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da FETÖ'ye düzenlenen eş zamanlı 'Kıskaç-13' operasyonunda, örgüt mensuplarını mülakat sınavlarında aday numaralarında kodlama yaparak askeri okullara yerleştirdiği tespit edilen 13 eski askeri öğrenci yakalandı.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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