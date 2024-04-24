'Kodlama' ile askeri okullara yerleştirdiler: Eski öğrencilere FETÖ operasyonu
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbul'da FETÖ'ye düzenlenen eş zamanlı 'Kıskaç-13' operasyonunda, örgüt mensuplarını mülakat sınavlarında aday numaralarında kodlama yaparak askeri okullara yerleştirdiği tespit edilen 13 eski askeri öğrenci yakalandı.
Ayrıntılar hazırlanıyor...
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi