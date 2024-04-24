Birçok ilde 'Sibergöz-33' ve 'Sibergöz-34' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

5 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik düzenlenen 'Sibergöz-33' operasyonlarında 16 şüpheli, 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-34' operasyonlarında ise 47 şüpheli yakalandı.

5 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Sibergöz-33' operasyonlarında 16 şüpheli, öte yandan 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-34' operasyonlarında ise 47 şüpheli yakalandı.

'SİBERGÖZ-33'DE 5 İLDE 16 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyonların detaylarını sosyal medyadan paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Sibergöz-33'ün detaylarına yer verdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz suç ve suçlularla mücadele etmek için 7 gün 24 saat görevlerinin başında.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin, İstanbul, Hakkâri, Tekirdağ ve Niğde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda;

MERSİN:

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; çevrimiçi yasa dışı bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatarak vatandaşlarımızı mağdur edip haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Çocuk Koruma Programı (ÇKP) Raporuna istinaden yapılan çalışmalar sonucu; çocukların müstehcen görüntülerini internet siteleri üzerinden indirdiği, depoladığı ve farklı internet sitelerinde yayınlamaya çalıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

HAKKARİ:

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; çevrimiçi yasa dışı bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

TEKİRDAĞ:

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; internet üzerinden çocuklar dahil herkesin görebileceği şekilde müstehcen görüntüler paylaştığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

NİĞDE:

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Instagram ve Facebook üzerinden sayfalara yorum yapan şahıslarla mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla müstehcen görüntülerinin kayıtlarını kullanıp, para toplayarak 2 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda; şüphelilerinin banka hesaplarında ilk belirlemelere göre 18 Milyon 500 bin TL para hareketliliği olduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 18 adet cep telefonu, 13 adet bilgisayar, çok sayıda sim kart, taşınabilir bellek, CD, kamera ve Çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

'SİBERGÖZ-34'TE 11 İLDE 47 GÖZALTI

Bakan Yerlikaya, 'Sibergöz-34'e dair yaptığı paylaşımda ise şu bilgilere yer verdi:

"Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz amansızca devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Adana, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Mersin, İzmir, Denizli, Düzce, Ordu ve Bursa’da düzenlenen “SİBERGÖZ-34” operasyonlarında şüphelilerin;

Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan “Konteyner, Elektrikli Araba vb.” ilanı verdikleri,

İletişime geçtikleri vatandaşlardan “Ürün Bedeli” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."