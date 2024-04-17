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'Sibergöz'den kaçamadılar! 5 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Sibergöz&#039;den kaçamadılar! 5 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul merkezli 5 ilde kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtıp, aldatıcı yöntemler ile vatandaşların hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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