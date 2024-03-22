14 ilde 'Sibergöz-28' operasyonu! 34 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-28' operasyonlarında 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı ve operasyonlara dair detayları paylaştı.

Siber suçlar ve suçlularla mücadeleye devam eden sanal devriyeler, yeni operasyonlarla çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı ve birçok dijital materyale el koydu. Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 14 ilde gerçekleşen 'Sibergöz-28' operasyonlarına dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 'Nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk istismarı ve 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 34 şüphelinin yakalandığını belirtti.

"SANAL DEVRİYELERİMİZ 7/24 GÖREVLERİNİN BAŞINDA"

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz suç ve suçlularla mücadele etmek için 7 gün 24 saat görevlerinin başında" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarına dair şunları paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Giresun, İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla, Isparta, Niğde, Yalova, Osmaniye ve Zonguldak'ta düzenlenen 'Sibergöz-28' operasyonlarında;

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Giresun merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla ve Isparta’da düzenlenen operasyonlarda; sosyal medyada GSM abonelerine özel uygun kredi çekimi şeklinde oluşturulan sahte reklamları paylaşıp, yönlendirdikleri oltalama (phishing) siteleri üzerinden haksız kazanç sağlayarak “Nitelikli Dolandırıcılık” suçunu işledikleri tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Niğde merkezli Ankara, Aydın ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda; Telegram isimli sosyal medya platformundan “Bonus Kazanma ve Yüksek Kazanç Vaadiyle Yatırım” paylaşımları üzerinden haksız kazanç sağlayarak “Nitelikli Dolandırıcılık” suçunu işledikleri tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) raporları doğrultusunda “Çevrimiçi Çocuk İstismarı” suçunu işledikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçunun engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu; sosyal medya platformu üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; 1 adet otomobil, 32 bin dolar, çok miktarda altın ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."