Çetelere dev operasyon! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 63 gözaltı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Güvenlik güçlerimizin suç örgütleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün bir yenisi düzenlenen operasyonlarla suç örgütleri yok ediliyor. Son olarak 5 ilde eş zamanlı düzenlenen "MAHZEN-16" operasyonlarında 3 suç örgütünün daha çökertildiği öğrenildi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyon görüntülerini paylaşarak 63 örgüt üyesinin yakalandığını duyurdu...
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi