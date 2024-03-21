Çetelere dev operasyon! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 63 gözaltı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 08:10 - Güncelleme: 21 Mart 2024 08:15 - Güncelleme:

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Güvenlik güçlerimizin suç örgütleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün bir yenisi düzenlenen operasyonlarla suç örgütleri yok ediliyor. Son olarak 5 ilde eş zamanlı düzenlenen "MAHZEN-16" operasyonlarında 3 suç örgütünün daha çökertildiği öğrenildi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyon görüntülerini paylaşarak 63 örgüt üyesinin yakalandığını duyurdu...