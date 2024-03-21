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Haberler > Gündem > Çetelere dev operasyon! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 63 gözaltı

Çetelere dev operasyon! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 63 gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çetelere dev operasyon! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 63 gözaltı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerimizin suç örgütleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün bir yenisi düzenlenen operasyonlarla suç örgütleri yok ediliyor. Son olarak 5 ilde eş zamanlı düzenlenen "MAHZEN-16" operasyonlarında 3 suç örgütünün daha çökertildiği öğrenildi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyon görüntülerini paylaşarak 63 örgüt üyesinin yakalandığını duyurdu...

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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